«اقتصادية أبوظبي» تدمج موظفيها مع الأبطال المشاركين

المصدر: العين - البيان الرياضي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع الأولمبياد الخاص بدولة الإمارات، عدداً من المسابقات الرياضية الخاصة، تزامناً مع فعاليات الدورة الرابعة لليوم الرياضي الوطني 2019، تحت شعار #الإمارات_ تجمعنا، حيث تم دمج ما يقارب 50 شخصاً من موظفي الدائرة، مع ذوي الهمم المشاركين في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، في ألعاب كرة السلة وتنس الريشة والعدو.

دعم

وأكد غانم محمد الفندي المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، حرص الدائرة على دعم الرياضة المجتمعية في الدولة، من خلال مشاركة كافة شرائح المجتمع في الفعاليات والمسابقات والأنشطة التي تنظمها الدولة وتستضيفها، بما يعزز من قيم التسامح التي تتبناها الدولة خلال هذا العام، وذلك ترجمة وتجسيداً لشعار اليوم الرياضي الوطني هذا العام «الإمارات تجمعنا».

وأشار إلى أن تنظيم الدائرة لهذه المبادرة، يأتي في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية في «عام التسامح»، والتي من أهم أهدافها، تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين كافة شرائح مجتمع دولة الإمارات، من خلال دمج إشراك ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية كافة، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والتعريف بنمط الحياة الصحية.

وأوضح المزروعي أن دائرة التنمية الاقتصادية، تحرص على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تستهدف المناسبات الرياضية، التي تسهم في نشر الوعي الصحي لدى مختلف فئات المجتمع، بما يعزز من إدراكهم ووعيهم، بهدف مساعدتهم على التفكير الإيجابي.

وشهدت الفعاليات منافسات رياضية في فريق كرة السلة وتنس الريشة والعدو، واندمج فيها أصحاب الهمم مع موظفي الدائرة، ضمن أجواء تنافسية مرحة، بعثت برسالة مفادها أن الرياضة ليست حكراً على فئة دون غيرها، وأن أصحاب الهمم قادرون على التحدي والتفوق.