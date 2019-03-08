عمار النعيمي: استضافة الأولمبياد الخاص تؤكّد المكانة العالية للإمارات

المصدر: عجمان - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس، وصول «شعلة الأمل» إلى إمارة عجمان ضمن جولتها التي تستمر عشرة أيام تطوف خلالها إمارات الدولة وصولاً إلى العاصمة أبوظبي في الثالث عشر من مارس الجاري تمهيداً لانطلاق فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 14الى 21 مارس الجاري في أكبر حدث إنساني ورياضي على مستوى العالم بهدف ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي والإنساني بين مختلف الفئات والجنسيات والثقافات حول العالم.

حضر احتفال وصول «شعلة الأمل» الذي أقيم في حديقة العلم، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة العليا التنفيذية المنظمة لـ«شعلة الأمل»، وكبار الضباط، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمحلية وكبار المسؤولين إلى جانب مديري إدارات القيادة العامة لشرطة عجمان.

بدأ الاحتفال بوصول حملة الشعلة من الرياضيين الإماراتيين والدوليين من مختلف أنحاء العالم إلى جانب رياضيي الأولمبياد الخاص لمنصة الاحتفال عند سارية العلم بحديقة العلم، تقدمهم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، الذي قام بدوره بتسليم الشعلة إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، حيث قام سموه بإيقادها ليتبعها السلام الوطني لدولة الإمارات.

تسامح

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بـ«شعلة الأمل» التي تستضيفها الدولة ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والتي تهدف لتعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية وبث روح التسامح والتلاحم والسلام بين شعوب العالم.

وأكد سموه في تصريح له بهذه المناسبة أن استضافة الإمارات في أبوظبي هذا الحدث التاريخي الكبير سيسجل بوصفه إضافة مهمة في مجال الرياضة الإماراتية.. منوهاً إلى أن أبوظبي هي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذه الفعالية المتميزة لتستقطب أكثر من سبعة آلاف و500 رياضي من أكثر من 190 دولة حول العالم.

وقال سموه: إن شرف استضافة ألعاب الأولمبياد الخاص يأتي تأكيداً وبرهاناً على المكانة المرموقة والمنزلة العالية التي تتمتع بها الإمارات في دعم المشاريع الإنسانية وصقل المواهب الرياضية وتشجيع الأبطال من أصحاب الهمم كونهم شريحة أصيلة من مجتمع الإمارات قادرة على العطاء وتحقيق الإنجازات، كما نوه سمو ولي عهد عجمان إلى أن هذه الاستضافة تحظى بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والجماهير الرياضية الوفية التي تعد الأساس في تحقيق الإنجازات والنجاحات في مجال الرياضة الإماراتية والدافع الحقيقي للاستمرار في بذل الجهود والسعي الحثيث لتكون دولة الإمارات منارة دولية بارزة تستقطب كل المواهب الرياضية العالمية.

احتفال

من جانبه، أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بمسيرة «شعلة الأمل» حرص شرطة عجمان وفق استراتيجية وزارة الداخلية على نشر رسالة التسامح والتضامن والعطاء والعمل الخيري من خلال تنظيم مسيرة شعلة الأمل في الإمارة والعمل على إيصال هذه الرسائل محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر مسار هذا الشعلة من خلال الأماكن التي تمر بها.

وأضاف أن استضافة الدولة لمثل هذه الأحداث الرياضية العالمية تأكيدٌ على السمعة الطيبة المرموقة التي تتمتع بها الإمارات ومكانتها الطيبة وسط دول العالم.. مشيراً إلى أن شرطة عجمان ستعمل بشكل حثيث لإنجاح مسيرة الشعلة التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتوجيه كل الطاقات والكوادر للإسهام في فعالية وطنية حضارية تعزز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مسيرة

وكانت مسيرة شعلة الأمل انطلقت بعد الانتهاء من مراسم تسلم «شعلة الأمل» من تحت سارية العلم في حديقة العلم وسط حضور كبير من الجمهور وطلبة المدارس والجامعات وبأجواء من الفخر والسعادة بهذا الإنجاز إلى مدخل منطقة الزوراء يحملون «شعلة الأمل» وصولاً إلى دائرة التنمية السياحية، ثم مرت عبر شارع خليفة وصولاً إلى كورنيش عجمان وسط أجواء من الحماس والسعادة من الجمهور وطلبة المدارس.

كما انطلقت «شعلة الأمل» محمولةً على همم الضباط الإماراتيين والدوليين والمشاركين في المسيرة من دوار السفينة على كورنيش عجمان إلى مرسى عجمان، حيث أقيم الحفل الختامي الذي نظمته شرطة عجمان بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية والخاصة في الإمارة، تضمن تنظيم مسابقات للجمهور وتوزيع جوائز على الفائزين.

استقبال

تستقبل إمارة الشارقة غداً «شعلة الأمل» وسط استعدادات كبيرة لإنجاح استضافة الإمارة لشعلة الأمل في المرحلة الأخيرة من مراحل التمهيد للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.