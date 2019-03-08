مشاركة وزارة الدولة لشؤون «الاتحادي» في الفعاليات

في إطار دعمها للمبادرات الوطنية، تشارك وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في النسخة الرابعة من اليوم الرياضي الوطني، واشتملت مشاركة الوزارة بهذه المبادرة على تنظيم أنشطة رياضية تنسجم مع أهداف المبادرة الرئيسية المتمثلة بتوعية أفراد المجتمع بأهمية الرياضة في حياة الفرد، وضرورة جعلها أسلوباً لحياة خالية من الأمراض يدعم بناء مجتمع صحي وسعيد.

وقام موظفو الوزارة في كل من أبوظبي ودبي بحضور ورش عمل لتوعية الرياضية، كما قاموا أيضاً بممارسة رياضة المشي، والعديد من الأنشطة الرياضية الخفيفة، كما تخلل المشاركة أيضاً تنظيم مسابقات رياضية بين موظفي الوزارة. أبوظبي - البيان الرياضي