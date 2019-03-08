وزارة الدفاع تشارك في الكرنفال

شارك مكتب صاحب السمو وزير الدفاع بدبي، في النسخة الرابعة لليوم الرياضي الوطني أمس، ونظم يوماً رياضياً، شارك فيه موظفو الوزارة، وتجلت في هذا اليوم الرياضي روح التعاون، وساده الشعور بالمتعة والسعادة.

وتقام هذه النسخة من المبادرة في «عام التسامح» في وطن التسامح الذي أجمع العالم على كونه نموذجاً فريداً للتلاحم والتعايش الإيجابي، وهو الأمر الذي تعززه الرياضة.

كما يتزامن توقيت اليوم الرياضي الوطني هذا العام مع دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، والتي تحمل كذلك العديد من الرسائل المهمة والجوهرية للجميع. دبي - البيان الرياضي