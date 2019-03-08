«مولدوفا» تُشارك في الحدث العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن فيكتور هاروتا، سفير جمهورية مولدوفا لدى دولة الإمارات عن مُشاركة فريق بلاده في بطولة الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019»، التي تُشكّل أكبر حدث رياضي إنساني في العالم، والتي تقام في أبوظبي في الفترة ما بين 14-21 مارس.

ويستعد هذا الحدث العالمي لاستضافة 7500 رياضي من 192 دولة، للمُشاركة في الرياضات التنافسية، المسابقات التدريبية، المبادرات الاجتماعية، البرامج الصحية، إضافة إلى مؤتمر لإعداد القادة الشباب من ذوي الإعاقة.

مشاركة

وتعليقاً على مشاركة مولدوفا، قال فيكتور هاروتا «يُمثّل الأولمبياد الخاص حركة رياضية عالمية، تخلق عالماً جديداً من التكامل للأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع، بغضّ النظر عن قدراتهم أو عجزهم. نحن نقدر ونُثمّن جهود حكومة أبوظبي، في كونها مضيفاً رائعاً لهذا الحدث الخاص». وأشار سعادة السفير، إلى أن وفد مولدوفا سيقوم مع اللاعبين بزيارة أبرز المعالم السياحية والثقافية المُنتشرة في كافة أرجاء الإمارات.

سعادة

واختتم سعادته حديثه قائلاً: "تشير مبادرة أبوظبي إلى اهتمام قيادتها بدعم وخلق الفرص لأصحاب الهمم، لتُبرز بذلك اهتمامها بجميع أفراد المجتمع العالمي. لقد تحدثت مع أعضاء وفدنا، الذين عبروا عن فرحتهم البالغة بوجودهم على أرض الإمارات".