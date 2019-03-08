آفريل لافين والجسمي في حفل الافتتاح

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، عن مشاركة مجموعة من نجوم الغناء والموسيقى في المنطقة العربية والعالم في حفل الافتتاح الرسمي.

وكانت اللجنة قد أعلنت مسبقاً، أن حفل الافتتاح الرسمي في استاد مدينة زايد الرياضية يشهد مشاركة النجمة الكندية آفريل لافين. وتعد النجمة العالمية آفريل لافين من أشهر نجوم الغناء على مستوى العالم، وحققت أغنياتها نجاحاً هائلاً، بِيع منها أكثر من 40 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.

كما يشهد الحدث مشاركة لويس فونزي، والذي يعرف بأغنيته الناجحة «ديسباسيتو»، كذلك يستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي لتقديم مجموعة من أجمل الأغاني، كما يشهد الحدث حضور كل من النجم المصري تامر حسني، والمطربة السورية أصالة نصري.