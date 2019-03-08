دعم الألعاب العالمية أولوية في خورفكان

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

أكد الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس نادي خورفكان لأصحاب الهمم، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، أن الألعاب العالمية بأبوظبي لن تكون حدثاً عادياً لدولة الإمارات التي ستكون قبلة العالم خلال منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ونتطلع للعمل معاً لدعم هذا الحدث الإنساني العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات، بما يعكس مركز ومكانة الدولة على المستويين الإنساني والرياضي. حضر الاجتماع كل من محمد عبدالرحمن القواضي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، وخليل محمد جمعة المنصوري أمين السر المساعد - المدير المالي، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، ومحمد أحمد عبيد الكندي رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية، وإبراهيم محمد النقبي رئيس لجنة أولياء الأمور والأسر، والأستاذة عائشة الحمودي رئيسة لجنة الفتيات. وأشار الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد إلى أن الفوز باستضافة هذا الحدث التاريخي جاء نتيجة دعم أصحاب السمو وقيادتنا الرشيدة لتحصل هذه الفئة على كافة حقوقها في المجتمع من خلال برامج الدعم والاندماج الكامل في مختلف مناحي الحياة.

ويعد هذا الإنجاز الكبير ثمرة جهد سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط من أجل استضافة أبوظبي لهذا الحدث، خصوصاً أنه يمثل أبعاداً إنسانية واجتماعية وثقافية تتواصل فيه الشعوب وتتبادل خلاله الخبرات، وتوفر فيه البيئة المثالية لذوي الإعاقة من أجل اندماجهم في المجتمع وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.

كما شهد الاجتماع تكريم مجموعة فام القابضة بمنح النادي وحدة عقارية بأحد مشاريع المجموعة بالإمارة الباسمة تقديراً ودعماً لأصحاب الهمم. حضر التوقيع من جانب المجموعة الدكتور فيصل علي موسى رئيس مجلس الإدارة نيابة عن مجموعة فام القابضة والذي صرح بأن لأصحاب الهمم مكانة خاصة في أولويات مجموعة فام القابضة واهتماماتها، وأن المجموعة لا تألو جهداً في سبيل تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لهم. وأضاف أن توفير الدعم لأصحاب الهمم مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع وقطاعاته سواء العام منها أو الخاص، والاستمرار في دعم البرامج التأهيلية، وإبراز قدراتهم ومواهبهم.