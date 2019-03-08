فعاليات متنوعة لجمارك دبي

أقامت جمارك دبي أمس مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية الصحية الموجهة للموظفين وأطفال الحضانة مواكبةً مع اليوم الرياضي الوطني في نسخته الرابعة تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، حيث أقيمت مباراة ودية في الكريكت بين فريقي جمارك دبي وموانئ دبي العالمية خلف مبنى الدائرة، وضمن التزام الدائرة بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، نظمت الدائرة حصة تدريبية صحية بالتعاون مع صالة فتنس فيرست وذلك في مدرسة محمد بن راشد – الحلقة الأولى وشارك فيها نحو 100 طالب وطالبة،

كما حرصت لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالدائرة على تقديم حصة تعليمية لأطفال الحضانة في الشطرنج وشارك فيها 30 طفلاً، بإشراف ميسون نرش الفائزة بلقب بطولة الشطرنج في دورة الشيخة هند للسيدات. دبي - البيان الرياضي