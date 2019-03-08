حمدان بن راشد: اليوم الرياضي منصة تبرز روح التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن اليوم الرياضي الوطني الذي يتزامن هذا العام مع احتفال أبناء الإمارات بعام التسامح الذي أعلنته القيادة الرشيدة للدولة يمثل منصة رائدة تبرز روح التسامح والأخوة التي يتمتع بها كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين حيث تتجسد هذه الروح بشكل أساسي من خلال الرسالة الإنسانية التي تحملها الرياضة والفعاليات الرياضية التي تركز على الإنسان بقيمته المجردة بعيداً عن لغته وعرقه ومكانته الاجتماعية.

وقال سموه: «مع تنظيم النسخة الرابعة من اليوم الوطني الرياضي والتي تقام دعماً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتجسيداً لشعار «الإمارات تجمعنا» فإن كافة موظفي ومنتسبي وزارة المالية يشاركون مجتمعهم في هذه الفعالية الرياضية والانسانية، ليؤكدوا أن دولة الإمارات هي وطن الجميع وهي ملتقى الثقافات والحضارات».

وفي أبوظبي، شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الفعاليات التي أقيمت أمس في استاد زايد للكريكيت، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكافة الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، ونادي أبوظبي للكريكت.

كما شهد المسيرة والفعاليات، المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والعقيد عصام عبد الله نائب مدير مركز التربية الرياضية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتورة مي الجابر رئيس فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني.

انطلاق الفعاليات

وانطلقت الفعاليات بعزف السلام الوطني قبل مسيرة التسامح، التي شهدت مشاركة كبيرة، وطافت حول محيط استاد زايد للكريكت، ولمسافة 2.5 كم، وسط تفاعل مميز من اصحاب الهمم، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العامية «أبوظبي 2019»، كما عكست التنوع الثقافي والتعايش بتسامح ومحبة من جميع الجنسيات على أرض الإمارات، وبعدها قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يرافقه عارف حمد العواني، والمهندسة عزة سليمان، والدكتورة مي الجابر، بجولة حول مناطق الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي أقيمت داخل استاد زايد للكريكت. كما شهد استاد زايد للكريكت، عروضاً رائعة ومميزة من مظليي سكاي دايف دبي، الذين هبطوا إلى أرض الملعب بأعلام الإمارات وشعار عام التسامح والأولمبياد الخاص للألعاب العالمية.

أشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من كافة فئات المجتمع بالنسخة الرابعة لليوم الرياضي الوطني، التي تقام بالتزامن مع عام التسامح، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تسعى دائماً إلى توفير البيئة الصحية والمناخ المناسب للتفاعل الرياضي في مختلف المناسبات، مؤكداً أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني، تعبر عن رؤية ثاقبة من القيادة الرشيدة، في جعل الرياضة أسلوب حياة بمجتمع الإمارات، وتعكس الفعاليات صور تعايش الثقافات المختلفة على أرض الإمارات.

ووجّه العواني الشكر إلى كافة الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي أبوظبي للكريكت، وعموم المشاركين في النسخة الرابعة، مؤكداً أن الجميع أدى الدور المنوط به على أكمل وجه، من أجل خروج هذا اليوم الرياضي بشكل كرنفالي رياضي رائع.

مشاركة

شاركت شرطة أبوظبي في مسيرة التسامح بمناسبة اليوم الرياضي الوطني التي انطلقت من استاد زايد للكريكت في أبوظبي تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

وتقدمت المسيرة التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي فرسان الخيّالة وفرقة موسيقى شرطة أبوظبي وعدد من الفرق الرياضية الشرطية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

احتفاء

وزارة الدفاع تشارك في الكرنفال

شارك مكتب صاحب السمو وزير الدفاع بدبي، في النسخة الرابعة لليوم الرياضي الوطني أمس، ونظم يوماً رياضياً، شارك فيه موظفو الوزارة، وتجلت في هذا اليوم الرياضي روح التعاون، وساده الشعور بالمتعة والسعادة.

وتقام هذه النسخة من المبادرة في «عام التسامح» في وطن التسامح الذي أجمع العالم على كونه نموذجاً فريداً للتلاحم والتعايش الإيجابي، وهو الأمر الذي تعززه الرياضة.

كما يتزامن توقيت اليوم الرياضي الوطني هذا العام مع دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، والتي تحمل كذلك العديد من الرسائل المهمة والجوهرية للجميع. دبي - البيان الرياضي

تحدٍ

3 مواطنات من كلباء يقطعن 7 كليو مترات

نظم نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، تمرينات جماعية للسيدات في النادي، بالتعاون مع راك جيم، والمدربة الإماراتية منى الدبل، بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، الذي رفع شعار «الإمارات تجمعنا»، كما نظم تمرينات لياقة بدنية للرجال، بقيادة المدرب إسلام نصر. وكانت أولى المشاركات في تحدي «خلك رياضي»، الذي أطلقه النادي بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، والذي يتمثل بالمشي من المنزل للعمل مشياً على الأقدام، ثلاث موظفات، يعملن في مركز الحفية لصون الحياة الجبلية في كلباء، إذ قطعن أكثر من 7 كليو مترات من منازلهن إلى مقر العمل، وأوضح الدكتور عبد الرحيم الشاهين رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن اليوم الرياضي الوطني، فرصة لتعاون الجميع، تحت مظلة الرياضة. رأس الخيمة - البيان الرياضي

أهداف

مشاركة وزارة الدولة لشؤون «الاتحادي» في الفعاليات

في إطار دعمها للمبادرات الوطنية، تشارك وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في النسخة الرابعة من اليوم الرياضي الوطني، واشتملت مشاركة الوزارة بهذه المبادرة على تنظيم أنشطة رياضية تنسجم مع أهداف المبادرة الرئيسية المتمثلة بتوعية أفراد المجتمع بأهمية الرياضة في حياة الفرد، وضرورة جعلها أسلوباً لحياة خالية من الأمراض يدعم بناء مجتمع صحي وسعيد.

وقام موظفو الوزارة في كل من أبوظبي ودبي بحضور ورش عمل لتوعية الرياضية، كما قاموا أيضاً بممارسة رياضة المشي، والعديد من الأنشطة الرياضية الخفيفة، كما تخلل المشاركة أيضاً تنظيم مسابقات رياضية بين موظفي الوزارة. أبوظبي - البيان الرياضي

حضور

أحمد بن حمدان يتابع انطلاقة «دبي كايت سيرف»

تابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، انطلاقة فعاليات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتختتم اليوم بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني.

وحضر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، منافسات اليوم في البطولة برفقة علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم القمزي مدير السباقات، والتي شملت منافسات (فري ستايل)، وشهدت مشاركة كبيرة من نجوم منتخبنا الوطني، وشملت أيضاً عدداً من المصنفين الأوائل في هذه الرياضة والذين قدموا خصيصاً للمشاركة والاستمتاع بالرياح في شواطئ دانة الدنيا دبي. دبي - البيان الرياضي

منافسة

«الداخلية» تنظم سباقاً للجري

شاركت وزارة الداخلية في اليوم الرياضي الوطني، فنظم اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع إدارة العلاقات والمراسم سباق جري 4000 متر من أمام مبنى الوزارة. وشارك في السباق العميد الدكتور جاسم منصور المنصوري نائب المفتش العام، والعميد خميس عبيد الكعبي، والعميد محمد خليفة الكتبي من الإدارة العامة للأمن الوقائي. أبوظبي - البيان الرياضي

تنظيم

فعاليات متنوعة لجمارك دبي

أقامت جمارك دبي أمس مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية الصحية الموجهة للموظفين وأطفال الحضانة مواكبةً مع اليوم الرياضي الوطني في نسخته الرابعة تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، حيث أقيمت مباراة ودية في الكريكت بين فريقي جمارك دبي وموانئ دبي العالمية خلف مبنى الدائرة، وضمن التزام الدائرة بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، نظمت الدائرة حصة تدريبية صحية بالتعاون مع صالة فتنس فيرست وذلك في مدرسة محمد بن راشد – الحلقة الأولى وشارك فيها نحو 100 طالب وطالبة،

كما حرصت لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالدائرة على تقديم حصة تعليمية لأطفال الحضانة في الشطرنج وشارك فيها 30 طفلاً، بإشراف ميسون نرش الفائزة بلقب بطولة الشطرنج في دورة الشيخة هند للسيدات. دبي - البيان الرياضي

مواكبة

«حرة عجمان».. مشاركة فاعلة

نظمت منطقة عجمان الحرة «ماراثون المشي»، في إطار «اليوم الرياضي الوطني»، حيث دعت المنطقة منتسبيها والمستثمرين للمشاركة بالفعالية، وتجمع عدد كبير من موظفي منطقة عجمان الحرة، والمستثمرين، وموظفي الشركات في الفعالية الرياضية، بالقرب من البوابة رقم 1، وانطلقوا في مسيرة تهدف لنشر روح الإخاء والمودة والإيجابية. عجمان- البيان الرياضي