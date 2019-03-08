نهيان بن زايد يطمئن على تحضيرات أبطال الإمارات

المصدر: العين - وام

زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، المعسكر التدريبي للمنتخبات الوطنية المشاركة في الأولمبياد الخاص الإماراتي المقام بملاعب نادي العين للمعاقين، لمتابعة آخر التحضيرات، والاطمئنان على جميع الاستعدادات قبل المنافسة في الحدث العالمي المرتقب، الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، خلال الفترة من 14 حتى 21 مارس الجاري.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على تحضيرات منتخبات ألعاب القوى وكرة السلة والريشة الطائرة وتنس الطاولة والجودو والدراجات الهوائية، وأبدى إعجابه الكبير بالبرنامج الفني والإعدادي لمنتخبات فرسان الإرادة قبل انطلاق الحدث العالمي الذي يقام في الدولة وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، بما يجسد التقارب الرياضي والإنساني في موطن التسامح.

إصرار

كما أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بالروح المعنوية العالية التي تسود أجواء المعسكر التدريبي والإصرار الكبير لمنتخب الإرادة وعزيمة أفراده الكبيرة على مواصلة الإنجازات في دورة الألعاب العالمية، مؤكداً أن الإمارات ستشارك بأكبر وفد في تاريخ الأولمبياد الخاص الإماراتي يضم 450 عضواً، بما يضاهي المكانة المرموقة لدولتنا الحبيبة، وهي تستضيف هذا الحدث العالمي الذي يعزز صور ومشاهد النهج الإنساني الذي تقتفيه القيادة الرشيدة في مجال تعزيز التقارب وتلاقي شعوب العالم على أرض الإمارات.

دور

وحيّا سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الجهود الدؤوبة والصادقة التي يقوم بها الأولمبياد الخاص الإماراتي ودوره المميز في إعداد المنتخبات الوطنية لفرسان الإرادة للمشاركة في الكرنفال العالمي، بما يعكس حسن التخطيط والنهج الاستراتيجي لاستدامة المشاركات القوية وتعزيز خطط الدمج المجتمعي.

وفي ختام الزيارة، أهدى وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي سموه هدية تذكارية ممثلة بالصورة الجماعية التاريخية لمنتخب الإرادة المشارك في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019. رافق سموه، خلال الزيارة، طلال الهاشمي، المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعيد النيادي، رئيس وفد الإمارات المشارك في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019».