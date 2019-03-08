تظاهرة رياضية تراثية في بحر جميرا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطفت فعالية قوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بدبي أمس، في شاطئ جميرا الأضواء وحققت نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 50 فرداً من الجنسين إضافة إلى العشرات من المتابعين على الشاطئ والذين استمتعوا بأجواء رياضية قيمة من خلال الفعاليات المصاحبة بالتزامن مع فعاليات اليوم الرياضي الوطني.

ونجح المشاركون والمشاركات في إحياء رياضة الآباء والأجداد في الماضي في حدث وطني كبير هو اليوم الرياضي الوطني الذي يصادف السابع من مارس من كل عام، والذي يقام تحت شعار «الإمارات تجمعنا» في عام التسامح 2019 وقد جسدت التظاهرة تلك الشعارات من خلال مشاركة فريق السيدات التابع للدائرة الاقتصادية في دبي والذي يستعد بدوره للمشاركة في الألعاب الحكومية وقد وضع مشاركة السيدات بصمة متميزة في الحدث بعدما سحبن البساط والأضواء من كل المشاركين والرجال أنفسهم بخوض التحدي وإظهار مهارتهن كفريق متجانس في اجتياز الصعاب.

وأقيم الحدث في قالب ودي بين المؤسستين حيث قسم المشاركون إلى 4 فرق تنافست على التأهل أولاً إلى النهائي ومن ثم خوض مواجهة حاسمة كان الفوز فيها من نصيب أصحاب الخبرة في فريق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي تفوق على الأداء الحماسي لسيدات (اقتصادية دبي) واللائي أجدن مهام التجديف ووصلن إلى النهائي بجدارة.

حضور

حضر المنافسات كل من علي إبراهيم نائب المدير العام للدائرة الاقتصادية في دبي وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللذين تفضلا برفقة هزيم محمد القمزي مدير السباقات في النادي بتكريم كل من شارك في الفعالية وشجعا المشاركين والمشاركات خلال مراحل الحدث. وقال علي إبراهيم نائب المدير العام للدائرة الاقتصادية في دبي : الموروث البحري لدولتنا يشكل محطة مهمة في تاريخ الدولة وقد كان لافتاً التركيز في الفعالية على إحياء هذا الموروث وإشراك أكبر شريحة من أفراد المجتمع لخوض هذا التحدي الجميل، حيث حرصت الدائرة على المشاركة بأكبر عدد من الموظفين والموظفات لإظهار هذا الجانب في مناسبة كبيرة تحظى باهتمام واسع وكبير.

من جانبها قالت مريم الأفردي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي: «سعدنا بالمشاركة في سباق التجديف التراثي، بإحياء هذه الرياضة التي تعد واحدة من أقدم الرياضات التي تبرز تاريخ دولة الإمارات العريق».