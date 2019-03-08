3 مواطنات من كلباء يقطعن 7 كليو مترات

نظم نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، تمرينات جماعية للسيدات في النادي، بالتعاون مع راك جيم، والمدربة الإماراتية منى الدبل، بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، الذي رفع شعار «الإمارات تجمعنا»، كما نظم تمرينات لياقة بدنية للرجال، بقيادة المدرب إسلام نصر. وكانت أولى المشاركات في تحدي «خلك رياضي»، الذي أطلقه النادي بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، والذي يتمثل بالمشي من المنزل للعمل مشياً على الأقدام، ثلاث موظفات، يعملن في مركز الحفية لصون الحياة الجبلية في كلباء، إذ قطعن أكثر من 7 كليو مترات من منازلهن إلى مقر العمل، وأوضح الدكتور عبد الرحيم الشاهين رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن اليوم الرياضي الوطني، فرصة لتعاون الجميع، تحت مظلة الرياضة. رأس الخيمة - البيان الرياضي

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