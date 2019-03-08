أحمد بن حمدان يتابع انطلاقة «دبي كايت سيرف»

تابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، انطلاقة فعاليات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتختتم اليوم بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني.

وحضر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، منافسات اليوم في البطولة برفقة علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم القمزي مدير السباقات، والتي شملت منافسات (فري ستايل)، وشهدت مشاركة كبيرة من نجوم منتخبنا الوطني، وشملت أيضاً عدداً من المصنفين الأوائل في هذه الرياضة والذين قدموا خصيصاً للمشاركة والاستمتاع بالرياح في شواطئ دانة الدنيا دبي. دبي - البيان الرياضي