«آيريس ميديا» تحضر منافسات الأولمبياد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شجّعت شركة «آيريس ميديا» للخدمات الإعلامية، بالعاصمة أبوظبي، موظفيها مع عائلاتهم على حضور منافسات بطولة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، بهدف تشجيع المتنافسين في هذه البطولة، وتعزيز إحساسهم بالإنجازات الكبيرة والمتميّزة التي يُقدّمونها في هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى في عاصمة عربية، وتبرز هذه البطولة التي تعد أكبر حدث رياضي إنساني في العالم روح التسامح والمحبة والتضامن التي تسود المجتمع الإماراتي.

وقال الدكتور جمال المجايدة، المدير العام لشركة «آيريس ميديا»: «نفتخر باستضافة أبوظبي لهذه الدورة من الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة التي تُقام مرة كل أربعة أعوام. ويُسعدنا أن نُسهم ولو بجزء بسيط في دعم جهود أبوظبي لاستضافة هذه البطولة العالمية وتعزيز مكانتها على كافة الصُعد».