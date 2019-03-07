منصور بن محمد يطلق رسمياً فعاليات رالي دبي الصحراوي

المصدر: وام

أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رسميا فعاليات النسخة الثالثة من رالي دبي الصحراوي المدعوم من نيسان وعبد الواحد الرستماني وذلك بالتلويح براية البدء للسائقين المشاركين في الرالي الذي تنطلق منافساته الفعلية غدا بمشاركة 27 سيارة ضمن فئة السيارات والبقي و46 دراجة تحت فئة الدراجات النارية والرباعية.

ويشكل الرالي الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للسيارات وسيارات البقي ’فيم‘ 2019 والجولة الأولى لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادز ’فيم‘ 2019.

وسيتوجه السائقون من حلبة دبي أوتودروم إلى الصحراء صباح غد لخوض مرحلة مجموعة عبدالواحد الرستماني الخاصة والبالغ طولها 201.6كم يتبعها مرحلة نسيان الخاصة صباح اليوم التالي (السبت) بطول 204.93كم قبل العودة مرة أخرى إلى حلبة دبي أوتودروم على أن تتم مراسم التتويج مساء نفس اليوم.

ويحظى الرالي بدعم حكومة دبي، وشرطة وبلدية دبي والهيئة العامة للرياضة، جمارك دبي، مياه العين وبترول الإمارات.