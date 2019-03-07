الأشرعة البيضاء تزيّن شواطئ جميرا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تزامناً مع اليوم الرياضي الوطني تتزين شواطئ جميرا، اليوم، بالأشرعة البيضاء في فترة بعد الظهيرة مع انطلاق الفعالية الرياضية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ بمشاركة الشباب والناشئين بداية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الخامسة مساء.ومن المنتظر أن يتجمّع الراغبون في المشاركة في هذه الفعاليات في موقع الحدث بنادي دبي لزوارق الشاطئ في جميرا عند الثالثة عصراً، ومن ثم انعقاد الاجتماع التنويري في الثالثة والنصف قبل التحول إلى عرض المياه من أجل المشاركة في الفعالية، والاستمتاع بالوسائل التي سيوفرها النادي في قوارب الليزر 4.7 ناشئين وناشئات تحت سن 17 واوبتمست للجنسين تحت سن 12 سنة.