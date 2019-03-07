«كايت سيرف» تعود للتحليق في شواطئ دبي اليوم وغداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الثانية)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار اليوم وغداً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

ويقام الحدث الكبير، بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني في شاطئ جميرا (نسناس)، خلف مركز (صن سيت) للتسوق، بداية من الفترة الصباحية وحتى الخامسة مساءً، بمشاركة ما يصل إلى 100 متسابق ومتسابقة من محبي هذه الرياضة والمصنفين الكبار فيها.

اهتمام

ويواصل النادي، وللعام الثاني على التوالي، اهتمامه برياضة كايت سيرف المحببة عند قطاع كبير من الشباب، حيث ينظم المنافسات للمرة الثانية هذا الموسم، ضمن بطولة دبي المفتوحة، بالتعاون مع لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وتشمل منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، يومي غد -الخميس- وبعد غد -الجمعة، العديد من الفئات المختلفة للسيدات والرجال والشباب والفتيات والناشئين، من بينها سباقات هايدرو فويل، والمهارات المفتوحة (فري ستايل)، ومنافسات (توين تيب).

وكانت منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الأولى)، قد شهدت تألق نجمي منتخبنا الوطني، محمد عبيد المنصوري وراشد أحمد الفلاسي، اللذين أحرزا المركزين الأول والثاني في فئة توين تيب، وأحرز المغربي هشام تيريا، المصنف رقم 54 على العالم، المركز الأول في فئة الرجال، تبعه في المركزين الثاني والثالث، اللبنانيان نور دانداشي وديان سيتون.

نجاح

ونجح وقتها المتسابق اللبناني جبرائيل قصاص من الفوز بالمركز الأول في فئة الناشئين، توين تيب، ولدى السيدات، كان التألق من نصيب الموريشوسية شارليني ماري انجريد ميشيل، ومواطنتها ماري جيرلدا جيووث، واللتين تمكنتا من احتلال المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، وشهدت منافسات هايدرو فويل سيدات ورجال، تألق الفرنسيين والفرنسيات، اللذين احتلوا الصدارة، من خلال فوز المصنف الثالث على العالم، ثيو دامبرينيس دي راميسورت، والمتسابقة الفرنسية ديرين كليمينكي.