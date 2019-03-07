قوارب التجديف المحلية تحتفي بـ22 عاماً على تأسيسها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستأثر فعالية قوارب التجديف المحلية 30 قدما والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم في شاطئ نسناس بجميرا بالأضواء كونها تسلط الضوء على ماضي الآباء والأجداد والذين ارتبطت حياتهم بالبحر وكثيرا ما استخدموا القوارب للتنقل بين الجزر وسواحل الدولة وأيضا رحلات الصيد والغوص.

وتزامناً مع اليوم الرياضي الوطني رأت اللجنة المنظمة في النادي وبالتعاون والشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إقامة فعالية مشتركة في إطار التعاون القائم بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي تكون مختلفة حيث سيقام اليوم فعالية رياضية تراثية محلية بين موظفي النادي على قوارب التجديف المحلية 30 قدماً

ويصادف اليوم الرياضي الوطني تاريخ وموعد بداية نشاط هذه القوارب والتي رعاها وأسسها النادي وظهرت للمرة الأولى في يوم السابع من شهر مارس 1997 بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية .

وحققت منافسات هذه الفئة نجاحاً كبيراً طوال الأعوام الـ22 الماضية تمثل ذلك في الإقبال على المشاركة من قبل الملاك والنواخذة والأطقم (الجريرة) حيث ابرز النادي هذا الدور وجعل البطولة تتحول من حدث محلي إلى ملتقى رياضي خليجي متميز بمشاركة الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

ويشهد شاطئ نسناس في جميرا بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم -الخميس- حركة متصلة مع بدء إجراءات المشاركة في هذه الفعالية حيث سيترأس هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي الدولي للرياضات البحرية الاجتماع التنويري قبل بدء مراحل الفعاليات.