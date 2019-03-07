الرياضة تملأ «دانة الدنيا» بالتنسيق مع «دبي الرياضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد مدينة دبي «دانة الدنيا»، تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة لمناسبة اليوم الرياضي الوطني 2019، الذي يقام تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، ويتزين بشعار «عام التسامح».

وتم بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وضع قائمة متنوعة من الفعاليات التي تنظمها مؤسسات حكومية وخاصة وأندية رياضية، وسيحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، عدداً من الفعاليات المختلفة التي ستقام في مختلف المناطق.

وتبدأ فعاليات اليوم من الثامنة صباحاً من أكاديمية شرطة دبي، كما تنظم هيئة الصحة بدبي، فعاليات مختلفة في ملاعبها الرياضية، بداية من الساعة 8 صباحاً أيضاً، وفي الوقت ذاته، فعاليات رياضية ونشاط بدني مختلفة، تنظمها محاكم دبي، ومثلها تنظمها دائرة جمارك دبي في مقر الدائرة، وفي ميناء راشد، كما تنظم دائرة التنمية الاقتصادية، فعالية في رياضة التجديف في خور دبي ضمن الفستيفال سيتي.

وتنظم دائرة السياحة والتسويق التجاري، مسيرة مشي، كما تنظم مجموعة بريد الإمارات، فعاليات مختلفة في مقر مبنى المجموعة في منطقة أم الرمول، وتنظم هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فعاليات مختلفة في القرية العالمية، كما تنظم الإدارة العامة للدفاع المدني، منافسات تراثية وفعاليات متنوعة، ومركز التربية الرياضية العسكري، ينظم بطولة التوجه بالبوصلة في حديقة الخور.

وتنظم أندية النصر وشباب الأهلي والوصل، فعاليات مختلفة في ملاعب وصالات الأندية.

وتنظم عدد من المدارس الحكومية والخاصة، فعاليات رياضية مختلفة، حيث تشهد مدرسة ويلنجتون الدولية في الصفوح، فعالية كرة سلة، والأمريكية الخاصة، تنظم تحدي اللياقة ومدرسة البحوث العلمية، فعاليات رياضية ونشاطاً بدنياً لطلبتها في قاعات وملاعب المدرسة، وتنظم مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية في الورقاء، مباراة كرة سلة بين فريق المدرسين مع فريق الطلبة، وتشهد مدرسة جيمس وينشستر، فعاليات متنوعة للطلبة وعائلاتهم، كما تنظم مدرسة ريبتون، فعاليات رياضية في مقرها، وتنظم المدرسة الألمانية الدولية، فعاليات بكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة، وخصصت العديد من المدارس الأخرى في مختلف المناطق، جانباً من اليوم الدراسي، لتنظيم فعاليات متنوعة لطلبتها.