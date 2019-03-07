الريسي: «الداخلية» حريصة على المشاركة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية في اليوم الرياضي الوطني، من خلال فعاليات خاصة أو عبر المشاركة بالفعاليات التي تقيمها المؤسسات والوزارات والجهات الوطنية في هذا اليوم، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز الروابط المجتمعية وتوفير البيئة الصحية المناسبة وتشجيع نمط الحياة الصحي الرياضي.

وقال: نؤمن بأن الرياضة لها دور كبير في تجسيد وحدة الانسجام المجتمعي وأنها قادرة على تعزيز قدرات الأفراد وصقل الأخلاق الرياضية إلى جانب فوائدها الجسمانية وتحقيقها نمط رياضي صحي ونفسي واجتماعي، مشيراً إلى وزارة الداخلية من خلال اتحاد الشرطة الرياضي تعمل بصورة دائمة من أجل تطوير الرياضة الشرطية ودعم الرياضيين، بما يتناسب والطموحات التي يمكن تحقيقها على مستوى التنافس الشرطي بالدولة ودعم المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن المشاركة الفاعلة في هذا اليوم الرياضي الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الشرطية ورؤيتها في تفعيل المشاركة المجتمعية إلى جانب صقل وتطوير إمكانيات منتسبي الوزارة عبر المشاركة في هذه البرامج والفعاليات والمهرجانات والمسابقات الرياضية الحركية التثقيفية الهادفة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية تنظم فعاليات خاصة بها ضمن اليوم الوطني الرياضي كما تشارك فرق القطاعات التابعة لها والقيادات العامة للشرطة بالفعاليات المقامة بهذا اليوم، وتقوم القيادات العامة للشرطة بتنظيم فعاليات في كافة إمارات الدولة تتضمن مسابقات رياضية وفعاليات ثقافية وتوزيع مطويات توعوية، إلى جانب الإشراف وتنظيم المرور وتأمين وتنظيم فعاليات تقام من قبل الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص.