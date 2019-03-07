150 فعالية رياضية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان الرياضي

عقدت اللجنة المنظمة للفعاليات الرياضية الخاصة باليوم الرياضي الوطني برأس الخيمة مؤتمراً صحفياً أمس، بمقر المؤتمرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وأعلنت عن اكتمال الاستعدادات للحدث وأعلنت أكثر من خمسين جهة مشاركتها وقال فهد عبدالله بن جمعة منسق الفعاليات برأس الخيمة وعضو المكتب التنفيذي لليوم الرياضي الوطني النسخة الرابعة إن هناك أكثر من 150 فعالية سيتم تنظيمها برأس الخيمة خلال اليوم مشيداً بالوزارات والمؤسسات والمدارس والكليات والجامعات والهيئات والدوائر الحكومية والأندية والمراكز الطبية والثقافية وأندية الجاليات المقيمة والأفراد، وذكر أن عدد الفعاليات والمشاركة القياسية تعود لأهمية الحدث ولرغبة الجميع في الاحتفاء بهذا اليوم العزيز على قلوبنا.

وبدورها أعلنت شرطة رأس الخيمة عن اكتمال استعداداتها للحدث وقال المقدم قضيب عبد الله الزعابي نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة إن هناك أكثر من ثلاثين فعالية ستنظمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مؤكداً على أهمية اليوم الرياضي الوطني وأهمية مشاركة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة فيه.

وقال خالد حسن النقبي ممثل نادي الإمارات إن ناديه درج على التفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية وأكد جاهزية النادي لاستضافة كل الفعاليات المقرر إقامتها بالنادي إلى جانب الفعاليات الخاصة بالنادي والتي تزيد عن العشر فعاليات.