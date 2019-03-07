محمد بن صقر يثمّن مبادرة اليوم الرياضي

المصدر: رأس الخيمة- وام

ثمن سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مبادرة اليوم الرياضي، التي تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحمل شعار «الإمارات تجمعنا» على مستوى جميع إمارات ومدن الدولة تعد بوابة كبيرة للمعرفة وتبادل الأفكار وفرصة كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية لتعميم الأسس السامية والنبيلة بين أفراد فئات المجتمع كافة، مما ينعكس على شخصيتهم وسلوكهم بصورة إيجابية، انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الرياضة في التوعية والتثقيف المجتمعي.

كما أشاد سموه بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين في الدولة وإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلهم في مختلف أنواع الرياضات ليكونوا خير ممثلين لدولتنا الإمارات، ولتحقيق تطلعات وأهداف قيادتنا الرشيدة في المشاركات الخارجية والمحافل العالمية والعمل على إيصال رياضة الإمارات إلى منصات التتويج.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في الديوان الأميري أمس فريقاً من اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة العميد طلال أحمد الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وحضور العميد صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي وناصر بو شالات إدارة الاتصال والتسويق وسالم مبارك العلاقات العامة والمراسم.

واطلع سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء على خطط وبرامج اللجنة الأولمبية وآخر الاستعدادات لإنجاح اليوم الرياضي في الدولة عامة ورأس الخيمة خاصة، متمنياً لأعضاء اللجنة الأولمبية التوفيق والمزيد من النجاح.

من جانبه قدم طلال الشنقيطي وأعضاء اللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد رأس الخيمة على دعمه الكبير لمبادرة اليوم الرياضي الوطني في إمارة رأس الخيمة والمشاركة الفعالة للمؤسسات والجهات المحلية والأفراد في الإمارة وكذلك الجهود المبذولة في إنجاح مبادرة اليوم الرياضي الوطني.

حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والمقدم فهد عبدالله بن جمعة منسق عام فعاليات اليوم الرياضي الوطني برأس الخيمة.