انطلاق الفعاليات من مركز صحارى في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انطلق صباح أمس من مركز صحارى التجاري بالشارقة إشارة بدء فعاليات اليوم الرياضي الوطني تحت شعار (الإمارات تجمعنا)، بحضور الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المراكز الصحية والعيادات، ومحمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، ومحمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير الشارقة الطبية للشؤون الإدارية والفنية، والدكتور عبد العزيز الزرعوني نائب مدير منطقة دبي الطبية، والدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، والدكتور صقر المعلا نائب المدير التنفيذي لمتشفى القاسمي، والدكتورة فضيلة الشريف مديرة التثقيف والتعزيز بوزارة الصحة، والدكتورة أميرة الخاجة مديرة الرعاية الصحية الأولية بالشارقة، وعنود بوحميد الفلاسي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية.