شما المزروعي: منتخبنا قادر على رفع اسم الدولة عالياً

المصدر: العين - وام

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن منتخب الإرادة للأولمبياد الخاص الإماراتي على أتم استعداد للمشاركة في الألعاب العالمية القادمة في عاصمتنا أبوظبي، مشيرةً إلى أن المنتخب المشارك في 24 لعبة رياضية بدأ المعسكر التحضيري منذ 25 فبراير الماضي في كل من إمارتي أبوظبي ودبي ومدينة العين.

وقالت: «نؤمن بشكل كبير بقدرات منتخب الإرادة على رفع اسم دولة الإمارات عالياً في هذا المحفل من خلال مشاركتهم بأكبر وفد رياضي في تاريخ دولة الإمارات، نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى من الجميع تشجيعهم عن طريق الحضور إلى مواقع المنافسات المنتشرة في إمارة أبوظبي ودبي، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع شركائنا في نوادي ومراكز أصحاب الهمم الحكومية والخاصة على دعمهم اللامحدود والمستمر».

وكانت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي قد استعرضت، أمس، في مؤتمر صحفي بمدينة العين، مقر إقامة لإرادة مشاركة منتخب الإرادة في الألعاب العالمية بأكبر وفد رياضي في تاريخ الدولة وأكبر وفد مشارك في الألعاب العالمية.

مؤتمر

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال المؤتمر، إن المنتخب يضم لاعبين سينافسون في جميع الألعاب الأربع والعشرين الذين يتدربون حالياً في معسكرات تحضيرية في إمارتي أبوظبي ودبي ومدينة العين، بهدف رفع المستوى الفني للاعبين، وتعزيز التواصل بين أفراد الفريق الواحد الذين تم اختيارهم من إمارات الدولة كافة، مشيراً إلى أن المنتخب سيختم معسكره التحضيري في 11 مارس، ليتوجه بعد ذلك إلى إمارة أبوظبي للمشاركة، في حفل افتتاح الألعاب العالمية في 14 مارس الجاري.