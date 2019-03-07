رؤساء الوفود يستعرضون تفاصيل البطولة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر رؤساء وفود الأولمبياد الخاص بأرض المعارض بأبوظبي، وافتتح محمد عبد الله الجنيبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، فعاليات المؤتمر الذي يعد الأضخم بين رؤساء وممثلين لـ194 دولة، ويختتم جلساته اليوم، ومثّل المنطقة د. عماد محيي الدين، المدير العام للرياضة والتدريب، وشريف الفولي، المدير العام للألعاب والمسابقات. وتناولت الجلسات تفاصيل الألعاب العالمية ومناقشتها بين ممثلي الوفود المشاركة، وأبرزت الملفات التي تناولها الاجتماع المدن المضيفة، وتفاصيل أخرى تنظيمية، وتُفتح الألعاب العالمية في 14 مارس بمدينة زايد الرياضية، واستعرضت هارتيني، المسؤولة عن خدمات الوفود، كل التفاصيل عن الألعاب، واستهلت الحديث بأهمية تسلُّم بطاقة اللاعبين والحرص على مراجعتها.

وأوضح د. عماد محيى الدين أن النسخة الحالية سوف تشهد مشاركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 5 ألعاب للمرة الأولى، وتضم الجودو، والجمباز، والتراثليون، والشراع، والسباحة المفتوحة، مشيراً إلى أن هذه الرياضات الخمس، خصوصاً الشراع والجمباز، لاقت إقبالاً من اللاعبين واللاعبات، والكثير منهم متميز بالرغم من تحديات اللعبتين، اللتين تحتاجان إلى رشاقة ومستوى فني عالٍ.

وقال عايض مبخوت، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الجزيرة لكرة القدم: «إن استضافة الإمارات الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بمنزلة عرس رياضي إنساني، و نتشرف في نادي الجزيرة بحمل شعار الأولمبياد الخاص على قميص الفريق الأول، وإن شركة كرة القدم كانت لها مبادرة أخيراً باستضافة حصة تدريبية على ملعبه، ولذلك أنادي جميع فئات المجتمع بأهمية الحضور وبأعداد غفيرة خلال المنافسات».

وذكر محمد سعيد المنصوري، مدير برنامج المتطوعين للأولمبياد الخاص، أنه تم تخصيص متطوع أو أكثر لمرافقة أحد الوفود المشاركة في الألعاب العالمية، وذلك من 6 حتى 22 مارس الجاري، على أن تكون مهام المتطوع الإقامة الدائمة مع الوفود ومرافقته على مدى اليوم، ومن مهام عمله التطوعي أن يساعد الوفد في كل الأمور اللازمة لتوفير سبل الراحة وانسيابية العمل.