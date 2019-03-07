عجمان تُكمل استعداداتها لاستضافة 454 رياضياً

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

تستعد إمارة عجمان لاستقبال 454 رياضياً يمثلون 10 وفود مشاركة في الأولمبياد الخاص، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ وحتى الاثنين المقبل ضمن برنامج «المدن المضيفة» قبل انطلاقة الألعاب العالمية في العاصمة أبوظبي، بهدف إشراكهم في مجموعة من الأنشطة المتنوعة والثقافية والترفيهية. من جانبه، أكّد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، أن برنامج المدن المضيفة ضمن الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 يمثل إضافة نوعية ومتميزة لدولة الإمارات، فهو يعزز وعي الجمهور حول الإعاقة الذهنية لدى الفئات المشاركة، ويرسخ أهمية الأولمبياد الخاص في الدولة، ومشاركة عجمان في برنامج المدن المضيفة يعد فرصة لتعزيز معرفة المواطن والمقيم بقدرات هذه الفئة ومهاراتها رغم التحديات، وهي فرصة للمشاركين في الأولمبياد للتعرف على عادات وتقاليد شعب دولة الإمارات.

كما أكد اللواء جاهزية شرطة عجمان لتأمين زيارة الوفود وتنقلها داخل الإمارة، من خلال نشر الدوريات المرورية وتأمين حركة السير بما يضمن حركة مركبات الوفود.

توجيهات

من جهتها، أكدت فاطمة المسافري رئيسة اللجنة التوجيهية الخاصة بإمارة عجمان، حرص إمارة عجمان في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على دعم الأولمبياد الخاص الذي يمثل حدثاً عالمياً يقام على أرض الدولة، كأكبر حدث رياضي إنساني في العالم، يركز على تمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية من خلال قوة الرياضة.

وأوضحت أن إمارة عجمان أنهت استعداداتها لاستقبال 10 وفود رياضية تضم كلاً من التشيك، فلسطين، البرتغال، أوكرانيا، تركمانستان، ألبانيا، الدنمارك، بالإضافة إلى جورجيا، سلوفاكيا وأفغانستان، حيث تم إعداد مجموعة من الأنشطة المتنوعة الثقافية والترفيهية التي تشمل زيارات لمواقع سياحية وتعليمية في برنامج يستمر من 8 وحتى 11 مارس.

تميز

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان بأن دولة الإمارات على موعد مع أهم وأكبر حدث رياضي إنساني في العالم، تستضيفه العاصمة أبوظبي، حدثٌ يجسد القيم الإنسانية بكل معانيها، ويرسخ المكانة الرياضية لدولة الإمارات عالمياً. وأضاف بأن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، فرصة حقيقية ليرى العالم، الهمم العالية والقدرات الكبيرة لأصحاب الهمم.

وأشار الدكتور المطروشي بأننا في حكومة عجمان فخورون بأن تكون الإمارة جزءاً من هذا الحدث العالمي، لتقدم لهم تجربة متميزة في الإمارة، وتترك لهم ذكرى استثنائية عن دولة الإمارات.

دعم

بدوره، قال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن استضافة دورة الأولمبياد الخاص تؤكد على دور دولة الإمارات في دعم المشاريع الإنسانية وصقل المواهب الرياضية وتشجيع الأبطال من أصحاب الهمم باعتبارهم شريحة قادرة على العطاء والمساهمة في مسيرة بناء الوطن وتميّزه».

وأكد الجزيري أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تفخر بتقديم سبل الدعم الممكنة كافة لإنجاح الأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في سبيل إنجاح الحدث العالمي.

مكانة

أوضح المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة، أن مشاركة إمارة عجمان في برنامج المدن المضيفة ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أبوظبي 2019، يعد تجسيداً لمكانة دولة الإمارات المتميزة على المستوى الإقليمي والعالمي في مختلف الميادين، كما يعزز رؤيتها وجهودها في مجال التنظيم اللائق والأداء المتميز في إبراز دور الإمارة بدعم أكبر حدث رياضي وإنساني في العالم، مما يسهم في ترسيخ الصورة الذهنية عند الدول المشاركة بقيم الإمارات الأصيلة ورسالتها الإنسانية التي تشمل العالم والجهود التي تبذلها في نشر رسالة التسامح وتعزيز التنمية والتطور في شتى المجالات.

فخر

أعرب مبارك العامري رئيس مجلس إدارة فستيفال لاند - إحدى الجهات الداعمة لبرنامج المدينة المضيفة عجمان - فخره واعتزازه بدعم إمارة عجمان في استضافتها للوفود المشاركة بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وأن نكون جزءاً من استضافة هذا الحدث العالمي الذي يحتضن فئة مهمة من المجتمع، وأضاف: إننا على ثقة من القدرات التنظيمية لدى دولة الإمارات، ونؤكد بأن دولة الإمارات وطن المحبة والتسامح تفتح أبوابها لضيوفها من كافة أنحاء العالم.

ثقة

أشار علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن استضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في العاصمة أبوظبي ولأول مرة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعكس ثقة العالم الكبيرة بما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانيات وبنية تحتية متطورة وكفاءة تنظيمية مشهودة، حيث سيتم استضافة أكثر من 7500 رياضي من أصحاب الهمم، يمثلون ما يزيد على 170 دولة حول العالم في أكبر حدث رياضي وإنساني، ونحن في إمارة عجمان فخورون بالمشاركة في برنامج المدن المضيفة.

مسيرة

أكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة مالية عجمان، أن استضافة دولة الإمارات للمحفل العالمي المتمثل بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية على أرض زايد الخير في عام التسامح، يؤكد للعالم أجمع المكانة العالمية والدولية التي تتبوأها دولة الإمارات من خلال احتضانها للمحافل الدولية، والتي تتجسد اليوم بالأولمبياد الخاص، حيث تتلاقى على أرضها وفود من جميع دول العالم.

تسامح

أكد عمران خان مدير كلية المدينة الجامعية، أن الكلية تدعم بكل فخر المدينة المضيفة عجمان ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، هذا البرنامج الذي سيعزز قيم التسامح والعطاء والسلام الذي تتميز به دولة الإمارات، وإيمانها بقدرات أصحاب في شتى المجالات وإعطائهم فرصة لإظهار إمكانياتهم، وهذا ما سيوفره الأولمبياد الخاص للرياضيين، ونحن سعداء لكوننا جزءاً من هذا الحدث الإنساني الأكبر على مستوى العالم.