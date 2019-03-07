112 من نخبة الرياضيين في بطولة ضمان العالمية للترايثلون أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ضمان العالمية للترايثلون أبوظبي 2019، عن اكتمال الاستعدادات النهائية لاستضافة النسخة الخامسة من البطولة، التي ستقام على مدار يومي الجمعة والسبت 8-9 مارس 2019 في جزيرة ياس بأبوظبي، بمشاركة 112 من نخبة الرياضيين العالميين من السيدات والرجال، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة أمس في جزيرة ياس، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وميساء الخفاجي المتحدث الرسمي باسم الشركة الوطنية للضمان الصحي، ومديرة الاتصال المؤسسي، وجاري ماريسيا مدير البطولة، وشهد المؤتمر الصحافي مشاركة عدد من نجوم النخبة العالميين في رياضة الترايثلون، من بينهم البريطانية بطلة العالم فيكي هولاند، والإسباني بطل العالم ماريو مولا، والأمريكية كاتي زافيريس الحائزة على المركز الثاني عالمياً، بالإضافة إلى نجم الإمارات الواعد فارس الزعابي، كما حضر المؤتمر الأخوان ميكا وجونا همبلتون من أصحاب الهمم، اللذين انضما للمنافسات، استعداداً لمشاركتهما في فئة الألعاب الأولمبية الخاصة بأبوظبي الأسبوع المقبل، حيث سلطت النسخة الخامسة على مشاركة أصحاب الهمم، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لمنافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وقال عارف العواني: نرحب بنجوم العالم وأصحاب الهمم وعموم فئات المجتمع المشاركين في البطولة التي لاقت منذ انطلاقتها في عام 2015 تطورات ونجاحات استثنائية، لما شهدته من إقبالٍ واسع ومتزايد من الرياضيين العالميين والمشاركين من مختلف فئات المجتمع، إذ سجلت البطولة نمواً كبيراً في أعداد المشاركين بنسبة 56 %، لتبرهن على مكانة البطولة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية العالمية لأبوظبي، وأضاف: مشاركة 112 من نخبة رياضي الترايثلون حول العالم، يؤكد على أهمية البطولة التي تستضيفها أبوظبي، كما نفخر باستضافة أولى منافسات فئة الرياضيين من أصحاب الهمم، ضمن منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.