ميثاء بنت محمد تقود بولو الإمارات إلى نهائي «جوليوس باير» للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فارسة البولو، فريق الإمارات إلى نهائي بطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، بفوز كبير على فريق ديزرت بالم بنتيجة 8/11، في لقاء نصف النهائي المثير الذي أقيم أول من أمس، على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي، ليضرب فريق الإمارات موعداً في النهائي المقرر له غداً، والذي بدوره، حقق انتصاراً صعباً في المربع الذهبي، على فريق أبوظبي العنيد بنتيجة 10/11، وبالعودة إلى مباراة الإمارات وديزرت، فقد جاءت متكافئة في أغلب فتراتها، حتى إن الفريقين تعادلا 4/4 مع نهاية الشوط الثاني، ولكن لعب الثنائي ماتيس واليخاندرو دوراً مهماً في ترجيح كفة فريق الإمارات والتقدم مع نهاية الشوط الثالث 5/6، بل وزاد الفارق بنهاية الشوط الرابع 7/10، وحافظ فريق الإمارات على الفارق المطمئن، في الشوط الخامس والأخير، ويفوز بفارق أربعة أهداف ويتأهل للنهائي ويقترب من معانقة كأس البطولة.

فوز بشق الأنفس

ومن جانبه، حقق فريق الحبتور فوزاً بشق الأنفس على فريق أبوظبي الذي قدم عرضاً قوياً، وكان قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل في الشوط الخامس الذي بلغت فيه الإثارة ذروتها، في الثواني الأخيرة مع تعادل الفريقين 10/10، حتى تسمر الجمهور في مقاعده وكان يتوقع وقتاً إضافياً يتم الاحتكام فيه إلى الهدف الذهبي، إلا أن فريق الحبتور سجل هدف الترجيح الحادي عشر، وقاتل في الحفاظ عليه وتحقق له ما أراد، مع خروج صافرة النهاية، لتعلن فوزه وبلوغه المباراة النهائية.

اليبهوني يهنئ

وحرص فارس اليبهوني كابتن فريق أبوظبي، رغم خروج فريقه الدراماتيكي على يد فريق الحبتور، على تهنئة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائدة فريق الإمارات، ومحمد الحبتور كابتن فريق الحبتور على فوزهما وتأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة كأس جوليوس باير الذهبية 2019، يوم غدٍ، مشيدا بمستوى الفرق الأربعة التي لعبت في الدور قبل النهائي، والتي قدمت عروضاً قوية تليق بمكانة وسمعة بولو الإمارات، وأكد أن البطولة ناجحة بكل المقاييس، مشيداً بأداء فريقه رغم الخسارة وفقدان فرصة اللعب على كأس البطولة، وتمنى لطرفي النهائي تقديم مباراة قوية يستمتع بها الحضور.

الملعب يتجمل

ومع اقتراب موعد المباراة النهائية وختام كأس جوليوس باير الذهبية للبولو 2019 والمقرر لها ظهر يوم غدٍ، يرتدي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ثوب العرس الذهبي الكبير، وبدأ بالفعل تشييد خيام لاستقبال كبار الشخصيات والمدعوين، من رجال الأعمال والسلك الدبلوماسي، إلى جانب توفير خدمات لجمهور البطولة، وغيرها من الفعاليات المصاحبة التي تنطلق منذ الصباح الباكر، بإشراف فريق العمل بقيادة الرومانية كريستينا التي تبذل جهوداً كبيرة لراحة الضيوف.