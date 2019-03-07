«الجودو» يعتمد مشاركات المنتخبات الخارجية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد اتحاد المصارعة والجودو برنامج مشاركات منتخبات الجودو الخارجية لموسم 2019، والتي تبدأ في أبريل المقبل وتستمر حتى أكتوبر المقبل، وستكون أولى تلك المشاركات في بطولة كأس آسيا للجودو التي تقام في أوزبكستان على مستوى الشباب والناشئين، وذلك خلال الفترة من 13 ــ 15 أبريل المقبل بمشاركة 6 لاعبين، وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بأن برنامج المشاركات الخارجية يركز في أغلب مشاركاته على الفئات العمرية، حيث يشتمل على استضافة بطولة آسيا للناشئين والكبار بالإمارات خلال الفترة من 20- 22 أبريل المقبل، كما يتضمن المشاركة في الأولمبياد المدرسي العالمي بالتعاون مع الرياضة المدرسية، بـ 7 لاعبين، وذلك خلال الفترة من 16-21 يونيو القادم في العاصمة المجرية بودابست.