اتحاد الطاولة يطالب هيئة الرياضة بزيادة إعانة الأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طالب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة بالإجماع في اجتماعهم مساء أول من أمس، مخاطبة الهيئة العامة للرياضة، بشأن زيادة الإعانة المخصصة من الهيئة للأندية لتغطية النفقات، بناء على اقتراح مقدم من نادي التعاون، والذي أوضح أن الإعانة الحالية لا تكفي لتغطية رواتب الكوادر الفنية والإدارية ومكافآت اللاعبين، وأن الإعانة الحالية، لم يتم تعديلها أو زيادتها منذ تأسيس الاتحاد، وكان النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، قد اكتمل بحضور 11 ممثلاً من أصل 15 نادياً أعضاء بالاتحاد، فيما حضر من مجلس إدارة الاتحاد كل من حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وأحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة مدير المنتخبات الوطنية، وعبد الرحمن صالح المدير المالي للاتحاد، وعمر حسن خلف رئيس قسم المراكز والأندية الرياضية الخاصة بالهيئة العامة للرياضة.

المقترحات الفنية

وقررت الجمعية، إحالة العديد من المقترحات الفنية التي قدمتها الأندية الأعضاء إلى لجنة المسابقات للعرض للدراسة والتوصية بها حال قبولها إلى مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد، في الوقت الذي أوضح فيه مسؤولو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، أن هناك اجتماعاً سنوياً يعقد مع إداريي ومدربي الأندية قبل بداية كل موسم، ويتم من خلاله الاتفاق على التعديلات الفنية والبطولات المقررة، بناءً على دراسة لأهم سلبيات وإيجابيات الموسم الذي يسبقه.

إخطار الأندية

أشار اتحاد الطاولة أيضاً، إلى صعوبة إخطار الأندية بجدول البطولات القارية والدولية في بداية كل موسم، لأن الاتحادين القاري والدولي لكرة الطاولة، لا يحددان بشكل نهائي توقيتات بطولاتهما إلا قبل موعدها بشهور قليلة، ولكن مسؤولي الاتحاد وعدوا بإمكانية إخطار الأندية، بالروزنامة القارية والدولية كل ثلاثة أو ستة أشهر، ورفضوا منح اللاعبين الدوليين، راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مشاركتهم أو معسكراتهم الخارجية مع المنتخبات الوطنية، وأوضحوا أنه في حال العودة قبل المباريات المحلية بساعات قليلة، يتم اتخاذ القرار بتأجيل المباراة المحلية، ولكن فترات الراحة الطويلة، ستؤثر سلباً على انتظام برنامج البطولات المحلية، في حين، رفضت عمومية الطاولة، تعديل موعد مباريات بطولة الشباب، لتظل في موعدها كل خميس، وأكد مسؤولو الاتحاد، أنه ستكون هناك لائحة انتقالات في بداية الموسم المقبل، تساوي بين اللاعبين المواطنين والمقيمين، لتجنب شكوى الأندية من رغبة اللاعبين المقيمين بالرحيل إلى أندية أخرى تقدمت بعروض أفضل، مع نهاية العام المحدد في اللائحة الحالية.

ازدواجية المنصب

من ناحية أخرى، رد اتحاد كرة الطاولة، على مخاطبة الهيئة العامة للرياضة، بشأن وجود أي عضو بمجلس الإدارة الحالي للاتحاد، لديه ازدواجية في العمل الرياضي، وأوضح الاتحاد في رده، أن أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة مدير المنتخبات الوطنية، والذي يشغل أيضاً منصب مدير إدارة الموارد البشرية بنادي شباب الأهلي، وينتظر الاتحاد رد الهيئة بالإجراء الذي يجب اتباعه من العضو ومجلس إدارة الاتحاد.