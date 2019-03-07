دبي تستعد لجولة مثيرة في كأس العالم للراليات

المصدر: دبي- ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أكمل نادي الإمارات للسيارات، الجهة المنظمة لرالي دبي الصحراوي المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان، استعداداته لاستضافة جولة بطولة كأس العالم للراليات، الذي يقام بصحراء القدرة بدبي، وتشكل النسخة الثالثة من الرالي الجولة الثانية لبطولة كأس العالم لراليات «الباها» الطويلة للسيارات وسيارات البقي «فيا 2019» والجولة الأولى من بطولة كأس العالم لراليات «الباها» الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادز «فيم 2019»، ويحظى الرالي، الذي يتخذ من حلبة دبي أوتودروم مقراً له، بدعم من حكومة وشرطة وبلدية وجمارك دبي، والهيئة العامة للرياضة، ومياه العين وبترول الإمارات، وتبلغ مسافة الرالي 607:11 كلم، ويضم مرحلتين خاصتين، الأولى بطول 201:6 كلم والثانية بطول 204:93 كلم، يعود بعدها المتسابقون الذين تمكنوا من إنهاء الرالي إلى حلبة دبي أوتودروم للمشاركة في مراسم التتويج التي تقام مساء بعد غد السبت.

مؤتمر صحفي

وعقدت اللجنة المنظمة للرالي مؤتمراً صحفياً أمس، للإعلان عن تفاصيل الرالي، ورفع ماهر بدري، مدير عام نادي الإمارات للسيارات، أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعاية سموه للحدث، كما ثمن الدعم الحكومي الكبير الذي لطالما تلقيناه وكان سنداً لنا وللرياضة، كما تحدث ممثلو الرعاة في المؤتمر، وهم طارق المقشر مدير عام الاتصال في نيسان الشرق الأوسط، وأما نيكولاس أوزوالد، المدير العام للمبيعات والتسويق لدى العربية للسيارات التابعة لمجموعة عبدالواحد الرستماني وفيصل السهلاوي، المدير العام لحلبة دبي أوتودروم ومبارك المنصوري، النائب الأعلى للرئيس للخدمات المؤسسية بمجموعة أغذية.

منافسة مثيرة

ويواجه خالد القاسمي تحدياً قوياً هذا العام من قبل عدد من السائقين أبرزهم بطل كأس العالم البولندي جاكوب بريزيغونسكي، الذي يشارك في الرالي برفقة الملاح الألماني تيمو غوتشالك بسيارة من نوع ميني جون كوبر، بالإضافة إلى وصيف العام الماضي، الروسي فلاديمير فاسيليف المشارك برفقة مواطنه قسطنطين زيلتسوف بسيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف، ومن السائقين الذين يرفعون علم الإمارات في الرالي الشيخ عبدالله القاسمي والذي يشارك برفقة الملاح البريطاني ستيف لانكاستر بسيارة تويوتا هايلوكس، بالإضافة إلى الإماراتي منصور بلهلي الذي يقود إلى جانب مواطنه خالد الكندي بمركبة من نوع نيسان بيك أب، والتي حققا بها المركز الخامس في جولة العام الماضي.

وأما في فئة الدراجات النارية فيواجه البلوشي تحدياً صعباً هو الآخر من قبل الفرنسي المقيم في دبي بنجامن ميلو، وصيف الرالي في العامين الماضيين، بالإضافة إلى الإيطالي مانويل لوتشيزي والمقيم في دبي ريتشارد بريور واللذين يتطلعان لتحقيق نتائج أفضل من التي حققاها في نسخة العام الماضي بعد أن حلا رابعاً وخامساً على التوالي، وتعتبر سائقة الدراجات الهندية إشواريا بيساي المرأة الوحيدة المشاركة في الفئة، حيث تشارك للمرة الثانية في حياتها في رالي دولي بعد تعرضها لحادث في إسبانيا العام الماضي.