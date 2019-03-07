كرنفال السعادة في اليوم الرياضي الوطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم فعاليات اليوم الرياضي الوطني في إمارات الدولة كافة، وسط استعدادات مكثفة لإنجاح الحدث الكبير، ورسم السعادة على وجوه المشاركين في الكرنفال الذي تتنوع فعالياته، وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إن اليوم الرياضي الوطني يعتبر حدثاً وطنياً يؤكد القيم السامية للمجتمع الإماراتي، بوصفه المجتمع الذي تنصهر فيه ثقافات الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات، وتتوحّد معاً حول معاني التسامح والمحبة والتآلف واحترام الآخر التي تعد جزءاً من ثقافة الإماراتيين الحياتية.

وأكد سموه في كلمته بمناسبة الحدث: «لطالما كان الاهتمام بالإنسان هو الغاية الأسمى لقيادتنا الرشيدة، وقد سخرت خططها الاستراتيجية وبرامج عملها التنفيذية ومبادراتها الوطنية لخدمة أفراد المجتمع واستثمار طاقاتهم الإيجابية بما يعود بالفائدة على الجميع».

رؤية

وأضاف سموه: «وفق هذه الرؤية كانت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم رياضي وطني لمختلف الفئات المقيمة على أرض الدولة، تجسّد رؤية القيادة لبناء مجتمع أفراده أسعد شعب، وأبناؤه يعشقون المركز الأول، ذلك لأنه لا يمكن لمجتمع أن يحوز على مقومات السعادة والنجاح ما لم يكن مجتمع معافى ومتكافل ومنسجم ضمن نسيج وطني واحد، وهو الأمر الذي عملت قيادتنا الرشيدة على تحقيقه ضمن عدة مستويات، ومنها الرياضة بكل ما تنطوي عليه من قيم إيجابية».

وقال سموه: «لأن الرياضة هي لغة العالم بأسره، ولأنها كانت ولم تزل منهجاً للقيم والأخلاق الرفيعة، كان من الطبيعي أن تعزز رسالتها الإنسانية معنى التلاحم الوطني في الدولة، وتجسّد منافسات مضمارها أفضل صورة للتواصل بين الجنسيات المختلفة التي تعيش على أرض الإمارات، تحت لواء المحبة والخير والعدل التي أرسى ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».

إبهار

وأكد سموه أن اليوم الرياضي الوطني ليس حدثاً عادياً ضمن سلسلة من الفعاليات التي نُبهر بها العالم على مدار العام، وإنما هو حالة وطنية تؤكد هوية الدولة وتوجّهها الإنساني الذي يجعلها عاصمة للعالم في المحبة والتسامح، وقال سموه: «إيماناً بأهمية هذا الحدث ننظر في الفجيرة بكثير من المسؤولية تجاه إنجاح فعالياته والمشاركة فيه، حريصين على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم المبادرة والاحتفاء بهذه المناسبة الرياضية الوطنية، وإيصال رسالتها السامية في نشر ثقافة المحبة والسلام والأمان بين مختلف الثقافات».

أبوظبي .. مسيرة التسامح

تبدأ الفعاليات في أبوظبي من استاد زايد للكريكت بنادي أبوظبي للكريكت، فتتصدر مسيرة التسامح الفعاليات، بالإضافة إلى تنظيم حصص لتعلم الأكيدو، والتصويب والرماية والقوس والسهم، وعروض لرياضة المبارزة بالعصا، وحصص كيفية تعلم الملاكمة، والشطرنج، وتحدي تحطيم الكرة برياضة الكريكت، وحصص اللياقة البدنية مع رجال شرطة أبوظبي، وحصص تعلم ركوب الدراجات الهوائية، وفعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وكرة القدم المصغرة مع منتخب الإمارات الوطني للسيدات، وتعلم تنس الطاولة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعروض التايكواندو، وعروض لمصارعة المحترفين، وعروض فروسية النبلاء وركوب المهر، وتعلم مهارات كرة القدم الإيرلندية، بالإضافة إلى عروض الجوجيتسو والجودو والمواي تاي والكيك بوكسينغ.

دبي .. فعاليات متنوعة

تتنوع الفعاليات على صعيد إمارة دبي، حيث تنظم دائرة جمارك دبي مباراة ودية للكريكت بساحة ميناء راشد، وورشة شطرنج تعليمية للأطفال بمقر الدائرة، فيما تنظم دائرة التنمية الاقتصادية، رياضة قوارب التجديف بخور دبي (فيستفال سيتي)، كما تقيم هيئة الصحة مجموعة من الأنشطة الترفيهية لموظفيها، ومباراة كرة قدم بين موظفي الهيئة وموظفي مستشفى الجليلة. وتقوم القيادة العامة لشرطة دبي، بتنظيم فعاليات الألعاب الشعبية والأيروبيك، والرماية، والمشي وكرة القدم والزومبا والكاراتيه والتايكواندو وكرة الطائرة الشاطئية وشد الحبل والدراجات، إلى جانب العديد من الفقرات المصاحبة والعروض الموسيقية، كما تنظم مجموعة بريد الإمارات كذلك، فعالية يوغا صباحية، لفئتي النساء والرجال، ومحاضرات توعوية رياضية للموظفين، ورياضة تنس الريشة ورمي السهام، بالإضافة إلى فعالية التوجه بالبوصلة، التي ينظمها مركز التربية الرياضية العسكري بحديقة خور دبي.

الشارقة .. كرنفال المشي

تشهد إمارة الشارقة، تنظيم كرنفال المشي من أمام مسجد النور بكورنيش البحيرة، وبطولة نيمار جونيور فايف لكرة القدم الخماسية بحديقة المجاز، فضلاً عن مشاركة العديد من المدارس في فعاليات الجمباز والكاراتيه وكرة السلة وكرة اليد.

وينظم مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع الأندية والمؤسسات فعاليات مختلفة، حيث تستضيف حديقة المجاز تدريبات ومنافسات الجودو والتايكواندو، كما سيتم تدشين ركن خاص للأطفال، وركن تثقيف صحي وورش عمل، وألعاب الدفاع عن النفس، وماراثون جري لمسافة 10 كم، وعروض أيروبكس، ومهارات مختلفة من الكروس فيت، ومسابقات في تحدي القوة بين الجمهور، وعروض حركية للأطفال مع الموسيقي، وميدان للرماية الترفيهية، وعروض بالأدوات المستخدمة في رياضة الصيد بالصقور.

وتقام فعاليات فرعية أخرى بأندية الإمارة الباسمة، حيث تقام مسابقات رياضية لمجمع عمال بلدية الذيد، وسباق المشي الرياضي لكبار المواطنين بنادي الذيد، كما يقام مهرجان رياضي ومسابقات ترفيهية، بمشاركة مدارس المنطقة بنادي البطائح، وسباقات متنوعة للتجديف وعروض بحرية للفلاي بورد في كورنيش الخان.

الفجيرة .. الزوارق السريعة

يشهد كورنيش الفجيرة، على هامش اليوم الرياضي الوطني، بطولة الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين، والتزلج على الرمال وشد الحبل، وفعاليات الاسكواش وتحديات اللياقة البدنية بنادي تنس الفجيرة، والسباحة بالصالة الرياضية في مربح، وكرة القدم وتحدي اللياقة بملاعب كورنيش الفجيرة.

وتنظم الفجيرة فعالية قوارب المحركات المطاطية بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، كما تقام فعالية المشي بحديقة دبا وكورنيش الفجيرة، كما تقام فعالية بالرياضة نتسامح في محمية وادي الوريعة، والمسير الجبلي بمنطقة الطوبين بمخيم الفجيرة للمغامرات، والجري وشد الحبل وكرة السلة والبلياردو بهيئة المنطقة الحرة للفجيرة، وتحدي الرماية للشباب بنادي الفجيرة للرماية والفروسية، وسباق الفجيرة لقوارب الكياك وكرة الطائرة الشاطئية والسباحة بكورنيش الفجيرة، وورشة أساسيات النزول بالحبال إلى الكهف، وحلقة الأطفال عن قيادة الدراجات الجبلية وسبل استخدامها.

ويشهد كورنيش الفجيرة على هامش اليوم الرياضي الوطني، بطولة الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين، والتزلج على الرمال وشد الحبل، وفعاليات الاسكواش وتحديات اللياقة البدنية بنادي تنس الفجيرة، والسباحة بالصالة الرياضية في مربح، وكرة القدم وتحدي اللياقة بملاعب كورنيش الفجيرة.

عجمان .. مسابقات لكل الأعمار

تنظم إمارة عجمان، مسابقات منوعة لكل الأعمار، ابتهاجاً باليوم الرياضي الوطني، حيث تنظم مؤسسة المواصلات العامة فعالية التنس، وينظم الهلال الأحمر فعالية المشي الصحي، فيما تنظم دائرة الموارد البشرية المركزية بطولة كرة القدم، وتقيم كل وزارة التربية والتعليم ومنطقة عجمان الحرة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز الغدج لتأهيل ذوي الإعاقة، رياضات متعددة.

أم القيوين .. مسيرة من حديقة العلم

تحتضن إمارة أم القيوين، مسابقات رياضية وفعاليات منوعة، تبدأ بمسيرة المشي من حديقة العلم، ومسيرة نسائية ومسابقات رياضية متنوعة، وبطولة كرة قدم للمدارس من النادي العربي، وتنس الطاولة والندوة التوعوية الرياضية والكرة الطائرة ببلدية فلج المعلا، وشد الحبل ولعبة الدرج بدائرة التنمية الاقتصادية، والمشي السريع والجري وكرة السلة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وفعالية «يوم بلا مصاعد» بمنطقة أم القيوين الطبية، واسترخاء اليوغا بالطب الوقائي، وكرة السلة والمشي السريع بمركز السلمة الصحي، ومسابقة صيد الأسماك والتجديف والجيت سكي ومسيرة بحرية بخور أم القيوين، كما ينظم مركز أم القيوين للتوحد فعاليات لعبة البوتشي وكرة السلة وكرة القدم.

رأس الخيمة .. عروض الجوجيتسو

تشهد إمارة رأس الخيمة، تنظيم فعاليات متعددة، وتنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عرضاً للعبة الجوجيتسو وتعريفها، ومسابقة كرة القدم وكرة الطائرة وشد الحبل ورياضة الكريكيت والمشي، فيما تنظم إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، فعاليات الكرة الطائرة والكروس فيت وكرة القدم، وتنظم هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مسابقة الكرات والسلة والقفز بين الحواجز، بينما تنظم مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة بنادي الرمس.

وتنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مسابقات بين المرضى بنادي الإمارات، ومشي وفحوصات طبية بكورنيش القواسم ومعرض صحي ومسابقات للزومبا، كما تقيم وزارة التربية والتعليم، تمارين مختلفة باستخدام الحلقات، بالإضافة إلى مسابقتي التنس وتنس الطاولة بقرية الحمرا.