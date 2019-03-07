نادي فتيات الشارقة للشطرنج يدشن مقره الجديد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

دشن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مقره الجديد في منطقة الرماقية بضاحية واسط بشارع خالد بن خالد القاسمي، حيث تم افتتاح المقر الجديد بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة نجلاء عبد الله الشامسي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس كل من أمينة الجسمي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وعفراء جمعة المشغوني أمين السر العام رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات، وحمدة سالم العقروبي رئيس لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي، وأسماء صالح مكرم رئيس لجنة الاستثمار والتسويق، وعلياء علي غريب رئيس اللجنة الفنية، ويأتي نقل النادي إلى مقره الجديد ضمن خطته التطويرية الرامية إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات لمنتسبيه من مختلف الأعمار للاعبات المشاركات، وتلقى مجلس إدارة النادي العديد من برقيات التهاني من كل من مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات للشطرنج، والجهات الحكومية والخاصة التي يتعاون معها النادي، وقد قام مجلس إدارة نادي الفتيات بوضع خطة من أجل الانتقال من المقر القديم إلى الجديد.