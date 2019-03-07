مواجهتان في إياب نصف نهائي دوري السلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتجدد اليوم مواجهتا الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة من خلال جولة الإياب التي تجمع الوصل مع ضيفه النصر، والشارقة مع شباب الأهلي، ويحتاج صاحبا الأرض الوصل والشارقة للفوز لتحقيق تأهلهما معاً للنهائي، بينما يتوقف أمل الضيفين «النصر وشباب الأهلي» على رد خسارتيهما ذهاباً والإحتكام لمباراة فاصلة حدد لها موعداً افتراضياً الاثنين المقبل، وتصدر النصر الترتيب في الدور التمهيدي، فيما حل شباب الأهلي وصيفاً، وتخطى النصر في ربع النهائي الجزيرة ، فيما تخطى شباب الأهلي الظفرة، ووصل الشارقة لهذا الدور بعد تخطيه بني ياس ليواجه الوصل الذي تخطى بدوره البطائح، وكان الشارقة فاز ذهاباً على مستضيفه شباب الأهلي بنتيجة 85-75، فيما حقق الوصل فوزاً صعباً على مستضيفه وجاره النصر بنتيجة 94-91.