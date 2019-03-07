فوز السيدات وخسارة الرجال في «عربية الشطرنج» بتونس

المصدر: تونس - البيان الرياضي

حقق منتخبنا الوطني لسيدات الشطرنج فوزاً كبيراً على منتخب تونس 4-0 في ختام الجولة الثالثة للبطولة العربية، أول من أمس، ليحتل بذلك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، قبل مواجهة المنتخب الجزائري المتصدر للمنافسات، مساء أمس، فيما خسر منتخب الرجال من اليمن، حيث فاز لاعبنا عمر نعمان على اليمني المخضرم بشير القديمي صاحب التصنيف الدولي 2444، وتعادل عمران الحوسني بالطاولة الثانية مع اللاعب زندان الزنداني، وخسر أحمد فريد أمام فرج يحيي بالطاولة الثالثة، وخسر لاعبنا عمار السدراني من صلاح العقربي، وأسفرت بقية النتائج عن فوز سوريا على الجزائر، وتونس «أ» على تونس «ب»، وسلطنة عمان على العراق، والكويت على فلسطين، وبختام منافسات الجولة الثالثة واصل المنتخب السوري للرجال صدارته للبطولة برصيد ست نقاط يليه المنتخب الجزائري برصيد أربع نقاط متساوياً مع منتخبات تونس واليمن، ثم منتخبي العراق والكويت بثلاث نقاط، ثم منتخبات تونس «ب»، وسلطنة عمان والإمارات برصيد نقطتين، وأخيراً المنتخب الفلسطيني في المركز الأخير.