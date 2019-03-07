الجولة الختامية للدراجات المائية تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي؛ ينظم النادي اليوم وغداً، الجولة الختامية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي، وذلك من خلال منافسات الحركات الاستعراضية اليوم، لفئة الفري ستايل التي تعد إحدى أهم فئات البطولة، وينطلق الاستعراض اليوم في تمام الخامسة عصراً على شاطئ الحديريات في أبوظبي وسط مشاركة كبيرة متوقعة لأبطال ونجوم هذه الرياضة، خاصة راشد الملا حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي والمتصدر حالياً للترتيب العام للبطولة.