شباب الأهلي والشارقة يتشاركان صدارة دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

استمر الصراع محتدماً على صدارة دوري أقوياء اليد بين شباب الأهلي والشارقة بختام الجولة الحادية عشرة للبطولة، أول من أمس، والتي شهدت أربع مباريات، حيث يتشارك الفريقان الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن رفع كل منهما رصيده إلى 31 نقطة، ويتفوّق شباب الأهلي بفارق الأهداف، عقب فوزه 19/29 على فريق الظفرة السابع برصيد 15 نقطة، فيما تغلب الشارقة 28/23 على فريق النصر الذي ظل رابعاً برصيد 24 نقطة، والوصل ثالثاً برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن الجولة. وبنفس الجولة فاز العين الخامس برصيد 23 نقطة وبعقر داره على فريق الوحدة الثامن برصيد 12 نقطة، بنتيجة 22/16، واحتل الجزيرة المركز السادس برصيد 20 نقطة، عقب فوزه على فريق بني ياس بعقر داره 29/15 ليستمر فريق بني ياس بمركزه التاسع والأخير برصيد 11 نقطة.