«نيرفانا» تدعم الأبطال المشاركين في الحدث

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت شركة نيرفانا للسفر والسياحة مبادرة تهدف لتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم، إيماناً منها بضرورة دعم هذه الفئة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع. وذلك بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة الأولمبياد الخاص. وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي للشركة: «سنعمل على توفير فرص عمل لأصحاب الهمم لمساعدتهم على الاندماج في بيئة العمل».

كما رحب راشد عبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأولمبياد الخاص الإماراتي بهذه المبادرة بقوله: «من الرائع رؤية حرص شركة رائدة مثل شركة نيرفانا للسفر والسياحة، على دمج أصحاب الهمم في المجتمع. إذ يتمتع أصحاب الهمم بمهارات فريدة من نوعها، ووجودهم غاية في الأهمية لنجاح أي فريق. وأتمنى أن تخطو مزيد من مؤسسات المنطقة خطى شركة نيرفانا، وتسعى لصنع مستقبل أكثر تكاملاً وتعاوناً».