قنصلية الدولة في برشلونة تنظم فعالية «نمشي معاً»

المصدر: برشلونة - وام

نظمت القنصلية العامة للدولة في مدينة برشلونة، بالتعاون مع المركز الأوليمبي الإسباني لإعداد الرياضيين المحترفين ولجنة الأولمبياد الخاصة بالمملكة الإسبانية والاتحاد الكاتالوني للرياضيين من أصحاب الهمم، فعالية «نمشي معاً» تزامناً مع اقتراب تدشين فعاليات «الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية 2019 أبوظبي». شارك في الفعالية 34 من الرياضيين الإسبان المشاركين بالألعاب الأوليمبية الخاصة والطاقم الفني والإداري. وأشاد الحضور وبعض وسائل الإعلام الإسبانية بالفعالية ورمزيتها لدى أصحاب الهمم قبيل مغادرتهم العاصمة أبوظبي.

وقال محمد عبدالله الشامسي، قنصل عام الدولة في مدينة برشلونة، خلال المؤتمر الإعلامي للفعالية إن «تنظيم الدولة لهذا الحدث العالمي خلال عام التسامح يؤكد التزام الإمارات بنشر مبدأ التضامن بين أفراد المجتمع في جميع المجالات، وأنه سيكون بمثابة حملة توعية واسعة».