«مبادلة» تطلق فيلماً وثائقياً عن «أصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت شركة مبادلة للاستثمار، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019، فيلماً وثائقياً قصيراً بعنوان «أهل العزم»، وذلك احتفاءً بأصحاب الهمم من الرياضيين الإماراتيين المشاركين في الأولمبياد الخاص، وفق ما ذكره حميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية.

ويتضمن الفيلم عرضاً لقصص وتجارب شخصية لعدد من أصحاب الهمم بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التطوع والمشاركة في المبادرات المجتمعية خلال فعاليات الألعاب الأولمبية وما بعدها. ومن خلال تسليط الضوء على هذه التجارب الحياتية، يحتفي الفيلم بالإنجازات والنجاحات التي حققها مجموعة من الأفراد من مختلف أنحاء دولة الإمارات ممن يُعتبرون قدوة ومثالاً يُحتذى به في قوة العزيمة والطموح.