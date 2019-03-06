ختام تصفيات بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم، تصفيات بطولة الكرة الطائرة المؤهلة إلى نهائيات النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويلتقي مساء اليوم فريق المفاجأة مع فريق بن ثاني ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات التي تقام في الصالة الرياضية بمجمع ند الشبا الرياضي، وأسفرت نتائج تصفيات المجموعة الثانية عن فوز فريق فهود زعبيل على فريق الملكي بثلاثة أشواط نظيفة، ليتصدر فريق فهود زعبيل مجموعته برصيد 4 نقاط، ويتذيل الملكي ترتيب المجموعة بدون أي نقاط، ويحتل فريق دبي 2021 الترتيب الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، وفي تصفيات المجموعة الأولى، فاز فريق البركان على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ويتصدر فريق المفاجأة حتى الآن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط يليه فريق البركان برصيد 3 نقاط، فيما تذيل فريق بن ثاني المجموعة بدون رصيد.

وستتأهل الفرق المشاركة في التصفيات الفائزة بالمراكز من الأول إلى الخامس إلى النهائيات وسينضم إليها فريق إف 3 بطل نسخة 2018 والذي تأهل تلقائيًا للنهائيات بصفته حامل اللقب.

وتواصل اللجنة المنظمة للدورة العمل على إنجاز القائمة النهائية للفعاليات الرياضية والفعاليات المجتمعية المصاحبة للدورة التي تشكل إضافة لقائمة الفعاليات التي تم تنظيمها خلال السنوات الست الماضية والتي كان لها أكبر الأثر في زيادة شعبية الرياضات وتوسيع إطار المشاركة فيها ونشر ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة يومية.