عبد الله بن فيصل القاسمي بطلاً لرالي رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، توج الشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي بلقب رالي رأس الخيمة لهذا العام، وهو الجولة الثالثة من بطولة الإمــارات للراليات، التي ينظمها نادي الإمارات لرياضة الســيارات، بعد منافسة شرسة مع الفريق التشيكي، فيما توج البطل الإماراتي منصور السويدي بالمركز الأول في مجموعة الدراجات النارية، وذلك في ختام فعاليات الجولة والتي أقيمت في رأس الخيمة بمشاركة 21 فريقاً عالمياً وعربياً وخليجياً، وعلى مستوى الفرق شهدت الجولة تنافساً قوياً لكن الفريق الكويتي نجح في تصدر الترتيب العام للمجموعة «تي وان» بقيادة المتسابق محمد الظفيري وملاحه سفاح الظفيري، وحقق المركز الثاني للترتيب العام، الفريق التشيكي كيكر للسباقات، في حين انتزع المتسابق السعودي مبارك الزبيدي وملاحه الإماراتي علي عبيد الصدارة في ترتيب المجموعة «أس»، وقد تصدر المتسابق الهندي فيصل فريد ترتيب المجموعة «اف دبليو دي» متفوقاً على المتسابق الهندي سنيم، فيما نجح المتسابق ميلوت بنجامين في انتزاع المركز الأول في ترتيب مجموعة الكواد.

وأكد الشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي مؤسس نادي الامــارات لرياضة الســيارات بأن اللجنة المنظمة للبطولة لا تتهاون في تطبيق معايير الأمن والسلامة واتباع تعليمات القوانين الدولية للحفاظ على سلامة المتسابقين وذلك بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، وأكد على التعاون المثمر بين جميع الهيئات الحكومية بإمارة رأس الخيمة مما ساهم في خروج الفعالية بهذا المظهر المشرف وأكد تطلعه للمزيد من الفعاليات الناجحة بالإمارة.