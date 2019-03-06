سيدات الإمارات يطاردن الجزائر على صدارة «عربية الشطرنج»

المصدر: Ⅶ تونس - البيان الرياضي

استعاد منتخب السيدات للشطرنج، توازنه في البطولة العربية للفرق المقامة حالياً بمدينة الحمامات التونسية، بعدما تغلبت لاعباتنا على العراق 2.5 مقابل 1.5 نقطة، وبعدها نجحن في الفوز على منتخب تونس 4-0، ليعوضن خسارة البداية أمام منتخب الجزائر القوي في الافتتاح 1.5 مقابل 2.5، وهذان الانتصاران الثمينان أعادا سيدات الإمارات من جديد للواجهة للمنافسة على أحد المراكز الأولى، بعدما أنهين الدور الأول بفوزين وخسارة، وجمعن 8 نقاط يأتين بها في المركز الثاني في الترتيب العام، ويطاردن نظيراتهن من الجزائر المتصدرات برصيد 8.5 نقاط، وستلتقي سيدات الإمارات مع الجزائر اليوم مجدداً في بداية الدور الثاني، في مواجهة مصيرية وثأرية، وبعدها يواجهن العراق 6 نقاط وتونس 1.5 نقطة، ويضم منتخبنا الوطني للسيدات كلاً من: أمنة نعمان وعائشة سرحان ووافية درويش وروضة السركال وياسمين علي.

خسارة الرجال

وأما على مستوى نتائج منتخب الرجال، فقد خسر لاعبونا أمام اليمن بنتيجة 1.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، وسبقها الخسارة أمام الجزائر 0-4، وجمع منتخبنا الذي يضم جاسم عبدالرحمن وعمر نعمان وأحمد فريد وعمران الحوسني وعمار السدراني ومعهم المدرب الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا، 4 نقاط من 3 جولات ويلتقي في الجولة الرابعة أمام العراق، وفي حالة الفوز سيدخل منتخبنا من جديد في معترك المنافسة مع الكبار في المقدمة، وبختام منافسات الجولة الثالثة أول من أمس، واصل المنتخب الجزائري صدارته برصيد ست نقاط يليه المنتخب السوري 4 نقاط متساوياً مع منتخبات تونس «أ» واليمن، وحرص الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة للشطرنج، على لقاء لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني للرجال والسيدات المشاركين بمنافسات البطولة العربية، وأشاد بالمستوى الذي يقدمه لاعبونا ولاعباتنا، وحفز الجميع على تقديم أفضل ما لديهم، والسعي في المنافسة على اللقب العربي.

مستويات متميزة

وأعربت فوزية عباس رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد عن سعادتها للمستويات المتميزة لمنتخب السيدات وتحقيق فوزين حتى الآن في البطولة مؤكدة أن معظم اللاعبات من صغار السن ونعول عليهن كثيراً في المستقبل وهناك أهداف واستراتيجية من خلال الدفع بهن في مثل هذه البطولات القوية من أجل إكسابهن خبرة البطولات وانتزاع الرهبة منهن، ومنحهن ثقة كبيرة من أجل فتح الطريق أمامهن للمشاركة في بطولات قارية وعالمية، وأوضحت أن البطولات مازالت في بدايتها إلا أن كل فوز للمنتخب بمثابة خطوة كبيرة للأمام نحو تحقيق الهدف الأسمى في البطولة وهو العودة إلى أرض الوطن بإنجاز عربي جديد خاصة أن الإنجازات التي حققتها المنتخبات في العام الماضي كانت كبيرة ونريد أن نسير في نفس الاتجاه إن لم يكن أكثر من العام الماضي وهذه البطولة تمثل أولى المشاركات الخارجية ونأمل أن تكون أولى الإنجازات لرياضة الشطرنج.

زيارة

قام الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد ورئيس بعثة منتخب الإمارات في البطولة بزيارة للحكم الدولي السوري محمد صافي الذي تعرض لمرض مفاجئ أدى لدخوله للمستشفى العام بمدينة الحمامات التونسية ونقل تحيات الشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وأسرة اتحاد الإمارات للعبة والمشاركين بالبطولة متمنياً له تمام الشفاء والعودة سالماً لبلاده وفيما اعرب الحكم العام للبطولة السوري محمد صافي عن عميق شكره لزيارته وللشعور الأخوي لرئيس الاتحاد العربي للشطرنج الشيخ سعود المعلا ولبعثة الإمارات المشاركة بالبطولة.