ختام الدورة التنشيطية لجوجيتسو سيدات شرطة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اختتمت يوم أمس بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، الدورة التنشيطية للجوجيتسو للشرطة النسائية في شرطة دبي، والتي نظمها قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية، ضمن الموسم الرياضي الداخلي، واستمرت أسبوعاً واحداً، بمشاركة العنصر النسائي الشرطي بالإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، وحضر ختام البطولة، العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية، والملازم أول بخيت سعد مشرف البطولة والملازم أول راشد المر والملازم أول خالد المهيري والملازم أحمد خلفان الحمادي والمدرب عبد الجليل فولاد، وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي، وأشاد العقيد الجلاف، بالمستوى الذي ظهرت عليه دورة الجوجيتسو، والنتائج التي تحققت، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات، التي تهدف إلى إبراز الخامات الرياضية الجيدة لدى العنصر الرياضي النسائي من منتسبي شرطة دبي، مؤكداً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فيما يتصل بدعم الرياضة بشكل عام، والرياضة النسائية بشكل خاص وبمتابعة العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة.

وقد تخللت الدورة بطولة مصغرة، أسفرت نتائجها عن فوز رقيب موزه أحمد بلال من أمن المطار بوزن تحت 66 كغ، بالمركز الأول، وفي وزن تحت 75 جاءت بالمركز الأول شرطي أول مريم الحمادي من امن المواصلات، وفازت بوزن فوق 80، رقيب أول صفاء درويش من أمن المطار، وفازت بوزن فوق 80، ملازم صبحة مفتاح من العمليات، أشرف على الدورة الوكيل فاطمة حسين غلوم والرقيب سمية عباس والعريف أول مريم علي سليمان.