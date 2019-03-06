كيتاياما يقتحم «التوب 5» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اقتحم الأمريكي كيرت كيتاياما، قائمة الخمسة الأوائل «التوب 5» في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف وتحديداً المركز الرابع، بعدما توج بلقب بطولة عمان المفتوحة التي أقيمت مؤخراً على ملعب الموج للغولف، ونجح كيتاياما بحسم اللقب بعد عودة رائعة في الجولة الأخيرة بعد أن كان متأخراً عن المتصدر بفارق سبع ضربات ليحصد لقبه الثاني خلال مسيرته في الجولة الأوروبية وكسب 460 نقطة ليرفع مجموع نقاطه الكلي إلى 1256.6 نقطة، ليتقدم من المركز 21 إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويصبح على أبواب التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي يشارك فيها حصرياً أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم وتقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشارك كل من فابريزيو زانوتي وماكسيميليان كيفر وكليمنت سورد وجورج كامبيو المركز الثاني في السلطنة بعد تأخرهم بضربة واحدة فقط عن كيتاياما، وكسب كل منهم 182.5 نقطة لينتقل زانوتي من المركز 50 إلى المركز 24 بينما دخل كل من كيفر وسورد وكامبيو إلى «التوب 50» في «السباق إلى دبي»، كما أحرز بيتر هانسون خطوات كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد مشاركته المركز السادس مع توماس بيترز ويواخيم هانسن. وحصد كل منهم 82.7 نقطة ليتحرك هانسون من المركز 221 إلى المركز 106 في «السباق إلى دبي» بينما ينتقل بيترز إلى المركز 32 ويصبح هانسن ضمن «التوب 50» حيث قفز إلى المركز 47.