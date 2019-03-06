وزارة تنمية المجتمع تنظم فعاليات متنوّعة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تحت شعار الإمارات تجمعنا، تنظم وزارة تنمية المجتمع فعاليات رياضية مجتمعية متنوعة، تحت مظلة المبادرة الوطنية المتمثلة بالنسخة الرابعة من اليوم الرياضي الوطني غداً، والتي تأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن المشاركة والتفاعل مع هذه المبادرة الوطنية، تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

وتشتمل الفعاليات التي ستنظمها الوزارة بهذه المناسبة، على أنشطة رياضية متنوعة تستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم ومختلف أفراد المجتمع، من خلال مراكز التنمية الاجتماعية ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة للوزارة، إلى جانب فعاليات خاصة بالموظفين في ديواني الوزارة بدبي وأبوظبي.

وتتضمن الفعاليات الرياضية «ساعة يوغا» للموظفات في ديوان الوزارة بدبي، إضافة إلى 40 دقيقة تتيح للموظفات قيادة الدراجات مع شاشات تعرض الواقع الافتراضي لتجربة القيادة.

وتنظم الوزارة بديوانها في أبوظبي فعالية المشي لمدة ساعة، والتي ينطلق فيها الموظفون عند الثامنة صباحاً، فيما يلتحق موظفو الوزارة بدبي بمباراة كرة قدم احتفاءً بالمناسبة، إضافة إلى وجود فعاليات رياضية أخرى متنوعة.

سعي

وتأتي فعاليات وزارة تنمية المجتمع باليوم الرياضي الوطني في نسخته الرابعة، سعياً منها لإبراز دور الرياضة في تجسيد وحدة الانسجام والتلاحم بين أفراد المجتمع، لتصبح مصدراً للإنتاجية والطاقة الإيجابية.

وخلال اليوم الرياضي الوطني يتشارك كبارُ المواطنين والموظفون في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، في فعاليات رياضية منظمة.

وتتنوع فعاليات مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم على مستوى الدولة خلال هذا اليوم، إذ يحتضن مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ألعاباً وأنشطة متنوعة تستهدف طلبة المركز والموظفين، إلى جانب العاملين في وحدة التدخل المبكر وموظفي وموظفات مركز التنمية الاجتماعية بالفجيرة، أما مركز أم القيوين للتوحد فسينظم يوماً رياضياً مفتوحاً للطلبة والموظفين.

ويستهدف مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم 500 مشارك ومشاركة في اليوم الرياضي الوطني، من خلال سباق للمشي، وآخر للكراسي المتحركة، وألعاب البوتشي وأيروبيك والقوس والسهم و«تلي ماتش» والبارشوت وجمباز موانع وشد الحبل وتصويب على المرمى وكرة السلة ومسابقات اللياقة البدنية وركن الأنشطة الحركية وركن الصحة والألعاب الشعبية. ويستضيف مركز دبا الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ألعاب أضواء المرح ومباراة البوتشي ودوري ريشة الطائرة وساعة مشي، والتي تستهدف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.

وفي مركز عجمان لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، يشارك عشرات الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في رياضة المشي وتمارين التنفس، في حين ينظم مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ألعاباً ومسابقات متنوعة للطلبة والموظفين منها.

احتفال

وفي مراكز التنمية الاجتماعية سيحتفل مركز التنمية الاجتماعية بدبا باليوم الرياضي الوطني من خلال ساعة مشي ومباراة لكرة القدم وتمارين رياضية لكبار المواطنين، وسواها من الفعاليات التي تتشارك فيها جهات مختلفة. وينظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان فعالية رياضية تحت شعار «انتعش صباحاً» تشتمل على جلسة يوغا ومسيرة رياضية وركن للوجبات الصحية. أما مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين فسينظم ماراثون مشي وتمارين وفعاليات رياضية متنوعة بمشاركة الأسر المنتجة وعضوات المركز و100 طالب من مدرستين حكومية وخاصة.

ويحتفل مركز التنمية الاجتماعية في دبي بالمناسبة الرياضية من خلال برامج وأنشطة رياضية متنوعة تقام على قناة دبي المائية بمشاركة طلبة مدرسة الصفا الثانوية للبنين والهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة، وينظم مركز التنمية الاجتماعية بالفجيرة برامج وأنشطة متنوعة تشمل الموظفين وكبار المواطنين، وفي مركز التنمية الاجتماعية بخورفكان يشارك طلاب المدارس وأفراد المجتمع في فعاليات المشي والمسابقات الرياضية والفطور الصحي والفحص الطبي.

وسينظم مركز التنمية الاجتماعية في جلفار فعاليات متنوعة تتضمن تمارين رياضية وركناً للوجبات الصحية والفحوص الطبية. ويحرص مركز التنمية الاجتماعية بالشارقة على توفير مبادرة «نمشي معاً» لعضوات المركز وكبار المواطنين من النساء، وذلك في جزيرة العلم بالشارقة. أما مركز التنمية الاجتماعية برأس الخيمة فسيقيم يوماً رياضياً مفتوحاً يستهدف به المواطنين والمقيمين ويتيح المجال لمشاركة أصحاب الهمم.

مشاركة

تتفاعل حضانات وزارة تنمية المجتمع مع مبادرة اليوم الرياضي الوطني، حيث تشارك حضانة الوزارة، فرع مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بدبي، بفعاليات رياضية ترفيهية، وتنظم حضانة مركز التنمية الاجتماعية في عجمان يوماً رياضياً مفتوحاً تتخلله مسابقات متنوعة للأطفال.