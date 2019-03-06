نادي الظفرة يدعو المؤسسات لمسيرة التسامح

المصدر: Ⅶ الظفرة ـ أحمد عيسى

أكمل نادي الظفرة ترتيباته للمشاركة في احتفالات اليوم الرياضي الوطني ببرنامج حافل تتصدره مسيرة التسامح التي تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً من أمام استاد حمدان بن زايد آل نهيان، بمشاركة صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس وموظفي وعمال النادي.

وأبان خميس المزروعي المدير التنفيذي للنادي أن ناديه وجه الدعوة لكافة المؤسسات والدور الحكومية والمدارس أيضاً للمشاركة في هذا اليوم المهم، كاشفاً عن إقامة يوم حافل يتضمن برامج متنوعة وتشجيعية للأطفال تساهم في نشر ثقافة الرياضة، وقال المزروعي: «دورنا في مثل هذا اليوم التشجيع والتنظيم، ونأمل أن تكون هنالك مشاركة كبيرة، ونتمنى من الجميع الحرص على ممارسة الرياضة بشكل عام».