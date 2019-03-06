عبدالله القاسمي يطلع على استعدادات اليوم الرياضي الوطني بالشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، وأعضاء اللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني 2019 في الشارقة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين، مشيراً إلى أهمية دور اللجنة الأولمبية الوطنية في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلهم في مختلف أنواع الرياضات ليكونوا خير ممثلين لدولة الإمارات في المحافل العالمية.

وثمن سموه مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتحمل شعار «الإمارات تجمعنا»، بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش والمحبة بين أفراد مجتمع الإمارات.

واطلع سموه على خطط اللجنة الأولمبية الوطنية واستعداداتها لمبادرة «اليوم الرياضي الوطني» في إمارة الشارقة، والتي ستنطلق في السابع من شهر مارس المقبل بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وقدم طلال الشنقيطي وأعضاء اللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني بالشارقة شكرهم

وتقديرهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي على دعمه الكبير لمبادرة اليوم الرياضي الوطني بالشارقة.

حضر اللقاء كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وصالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من المسؤولين الرياضيين.