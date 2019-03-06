فعاليات بحرية متنوعة في اليوم الـرياضي الوطني غداً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات رياضية متنوعة بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني الذي ينطلق غداً في شواطئ دبي وتحديداً في جميرا خلف مركز (صن سيت) للتسوق بداية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

ويعد سباق قوارب التجديف المحلية 30 قدماً والذي يجمع موظفي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مع إخوانهم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعدد من ممثلي الهيئات والدوائر والمؤسسات الوطنية أبرز الفعاليات التي ينظمها النادي غداً في الشاطئ المفتوح (نسناس).

ويقام كذلك تجمع رياضي كبير بالقرب من شاطئ نسناس وتحديداً أمام مقر نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) والذي يشهد فعاليات وأنشطة مفتوحة في القوارب الشراعية الحديثة (ليزر 4.7 واوبتمست) حيث تتوفر القوارب لكل الراغبين في ممارسة هذه الرياضة في فترة بعد الظهيرة.

وتنطلق غداً أيضاً أولى مراحل منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الثانية) والتي ينظمها النادي ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019 وبالتعاون مع لجنة التجديف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إنه انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الرياضة في التوعية والتثقيف المجتمعي، وعدم اقتصارها على ممارسة الأنشطة وبوابة للمعرفة وتبادل الأفكار يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في يوم 7 مارس من كل عام على مواكبة مبادرة اليوم الرياضي الوطني والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرة الأولى عام 2015 بهدف تخصيص يوم رياضي لفئات وشرائح المجتمع كافة.

وأوضح القمزي أن اللجنة المنظمة في النادي ستنظم وضمن فعاليات اليوم الوطني الرياضي عدداً من الأنشطة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي تنسجم مع المناسبة الكبيرة وذلك في شواطئ جميرا (نسناس بيتش) بمشاركة موظفي ومنتسبي النادي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وعدد من ممثلي الهيئات والدوائر الحكومية المعاونة للنادي، وأضاف أن الفعالية المشتركة بين النادي والدائرة الاقتصادية تتركز على إحياء جانب مهم يتعلق بحياة أهل الإمارات في الماضي تتمثل في رياضة التجديف على القوارب المحلية التراثية 30 قدماً والتي كانت تستخدم في الماضي للعبور بين الجزر والصيد وأيضاً رحلات الغوص مما يجعل النادي يبرز دوراً مهماً وملهماً آخر في حياة أهل الإمارات، حيث أعدت اللجنة المنظمة القوارب للمشاركة وستقوم باختيار المسار وأيضاً توضيح السباق لجميع المشاركين.

وأكد القمزي أن هناك فعاليات رياضية بحرية أخرى ينظمها النادي في نفس المكان من بينها بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الثانية) والتي تتزامن مع اليوم الرياضي الوطني وستقام غداً الخميس وتستمر إلى الجمعة إضافة إلى فعاليات القوارب الشراعية الحديثة (ليزر 4.7 واوبتمست) بالقرب من موقع الفعاليات في نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك)، مشيراً إلى أن المشاركة مفتوحة في هذه الفعالية في موقع الحدث.