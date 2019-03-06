العواني: التنظيم يعكس قيمة الرياضة

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

توجه عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والتقدير، تثميناً للدعم السخي الذي تلقاه مسيرة التنمية الرياضية من القيادة الرشيدة، وانعكاسه الكبير في تحفيز رياضيينا لتحقيق أعلى المراتب في ساحات التنافس الدولية.

وقال: تنظيم اليوم الرياضي الوطني للعام الرابع يعكس قيمة الرياضة والصحة وضرورة إعلائها ونشر ثقافتها في مجتمعاتنا للحفاظ على مستقبل أجيالنا.

وأضاف: مبادرة تخصيص يوم رياضي مفتوح على مستوى الدولة يؤكد مدى الاهتمام والحرص الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة بتعزيز المبادرات الهادفة التي تحفز فئات المجتمع على الممارسات الإيجابية النافعة، وترسخ أسمى المبادئ والقيم وإعلاء شأن الرياضة وجعلها نمط الحياة اليومية عند جميع فئات ومكونات المجتمع.